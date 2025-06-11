Carolina reaccionó a comentario de Rausch en Masterchef: “De mal gusto tu comentario”

En la noche del 6 de noviembre de 2025, MasterChef Celebrity Colombia vivió un nuevo reto creativo con sorpresas que marcaron el juego de la competencia.

¿Qué pasó en el reto de la caja misteriosa en MasterChef Celebrity Colombia?

Al iniciar el reto creativo, en el que debían cocinar con crema de leche y preparar postres, los 7 participantes recibieron una evaluación muy exigente por parte de los chefs. En este reto, solo dos postres lograron cumplir con lo que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso pedían.

Entre las nuevas reglas, las cucharitas doradas se convirtieron en protagonistas, ya que los cocineros deberán ganárselas para evitar la eliminación. Además, volvió Raúl a la competencia, quien ingresó con delantal negro.

Aunque no hubo mayores contratiempos durante la cocinada, los postres de Valentina y Alejandra destacaron por encima de los demás cocineros, quienes recibieron muchas críticas en el atril.

Mucho antes de estos acontecimientos, al comenzar el reto, Claudia Bahamón sorprendió con una pregunta a los cocineros que llegaron al top 7 de la cocina más importante del mundo: MasterChef Celebrity Colombia.

¿Por qué Carolina Sabino reaccionó al comentario de Jorge Rausch en MasterChef?

La presentadora les preguntó qué era para ellos el buen gusto. La primera en contestar fue Violeta, quien dijo que lo tenía para la ropa y los hombres. “Yo he tenido mal gusto muchas veces en la vida”, aseguró.

Carolina comentó que el significado de tener buen gusto “también es crecer; la experiencia pule el buen gusto”, mientras que Raúl se refirió al tema de las amistades.

Esto generó un comentario de Rausch: “Sabe qué es el buen gusto en esta cocina”, mientras los otros dos chefs respondieron: “Lo que nos gusta a nosotros”, provocando risas.

Carolina agregó: “Me pega un poco lo que dijo Rausch, que en este caso puntual de nuestra cocina es que a ellos les guste”.

Además de otros comentarios, e incluso se rieron con las respuestas de Valentina y Alejandra al hablar de sus exnovios, Rausch intervino y dijo: “Todo muy chistoso, pero tres de ustedes no llegan a la final”.

Esto generó nuevamente la reacción de Carolina: “¡Qué lindo, Rausch! Uy, mal gusto tu comentario en este momento”.