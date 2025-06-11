Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Carolina reaccionó a comentario de Rausch en Masterchef: “De mal gusto tu comentario”

El inesperado comentario de Jorge Rausch, que provocó reacción de Carolina Sabino en Masterchef Celebrity Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
MasterChef Celebrity Colombia: Rausch sorprende con un comentario y así reaccionó Carolina
El comentario de Rausch que dejó a Carolina y concursantes sorprendidos. (Foto: Canal RCN)

En la noche del 6 de noviembre de 2025, MasterChef Celebrity Colombia vivió un nuevo reto creativo con sorpresas que marcaron el juego de la competencia.

Artículos relacionados

¿Qué pasó en el reto de la caja misteriosa en MasterChef Celebrity Colombia?

Al iniciar el reto creativo, en el que debían cocinar con crema de leche y preparar postres, los 7 participantes recibieron una evaluación muy exigente por parte de los chefs. En este reto, solo dos postres lograron cumplir con lo que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso pedían.

Entre las nuevas reglas, las cucharitas doradas se convirtieron en protagonistas, ya que los cocineros deberán ganárselas para evitar la eliminación. Además, volvió Raúl a la competencia, quien ingresó con delantal negro.

Artículos relacionados

Aunque no hubo mayores contratiempos durante la cocinada, los postres de Valentina y Alejandra destacaron por encima de los demás cocineros, quienes recibieron muchas críticas en el atril.

Mucho antes de estos acontecimientos, al comenzar el reto, Claudia Bahamón sorprendió con una pregunta a los cocineros que llegaron al top 7 de la cocina más importante del mundo: MasterChef Celebrity Colombia.

MasterChef Celebrity Colombia: Rausch sorprende con un comentario y así reaccionó Carolina
El comentario de Rausch que dejó a Carolina y concursantes sorprendidos. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Carolina Sabino reaccionó al comentario de Jorge Rausch en MasterChef?

La presentadora les preguntó qué era para ellos el buen gusto. La primera en contestar fue Violeta, quien dijo que lo tenía para la ropa y los hombres. “Yo he tenido mal gusto muchas veces en la vida”, aseguró.

Artículos relacionados

Carolina comentó que el significado de tener buen gusto “también es crecer; la experiencia pule el buen gusto”, mientras que Raúl se refirió al tema de las amistades.

Esto generó un comentario de Rausch: “Sabe qué es el buen gusto en esta cocina”, mientras los otros dos chefs respondieron: “Lo que nos gusta a nosotros”, provocando risas.

Carolina agregó: “Me pega un poco lo que dijo Rausch, que en este caso puntual de nuestra cocina es que a ellos les guste”.

Además de otros comentarios, e incluso se rieron con las respuestas de Valentina y Alejandra al hablar de sus exnovios, Rausch intervino y dijo: “Todo muy chistoso, pero tres de ustedes no llegan a la final”.

Esto generó nuevamente la reacción de Carolina: “¡Qué lindo, Rausch! Uy, mal gusto tu comentario en este momento”.

MasterChef Celebrity Colombia: Rausch sorprende con un comentario y así reaccionó Carolina
El comentario de Rausch que dejó a Carolina y concursantes sorprendidos. (Foto: Canal RCN)

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo

La trova de Nicolás de Zubiría generó risas en MasterChef Celebrity tras los intentos fallidos de los cocineros.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

La jugada de Alejandra en Masterchef Celebrity contra Valentina y Michelle, ¿le funcionó?

Alejandra usó su ventaja en Masterchef y se inclinó por Valentina y Michelle en un reto contra el tiempo.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado se mostró incomoda con Belén Alonso en Masterchef Celebrity, ¿qué pasó?

Valentina se incomodó con Belén en un reto de alta cocina que exigió precisión y creatividad.

Lo más superlike

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija