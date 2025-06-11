Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Raúl Ocampo volvió a MasterChef Celebrity, pero la filipina tendrá que esperar, ¿qué pasó?

Raúl regresó a Masterchef y se encontró con nuevas reglas, un nuevo integrante y más retos para quitarse el delantal negro.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Raúl Ocampo regresó a Masterchef de su incapacidad
Raúl Ocampo regresó a Masterchef pero pospusieron la filipina. (Foto: Canal RCN)

Con gran sorpresa regresó Raúl Ocampo de su incapacidad, luego del incidente que sufrió en la cocina de Masterchef Celebrity Colombia. Sin embargo, su llegada no pasó desapercibida al recibir varias noticias inesperadas.

Artículos relacionados

¿Por qué, por culpa de Raúl Ocampo, debieron posponer la filipina en Masterchef Celebrity?

Con su regreso a la competencia, no solo celebró estar en el anhelado top 7, sino que, por reglas del programa, tuvo que hacerlo con delantal negro. Esto generó que se aplazara la entrega de la filipina a los demás cocineros.

Además, Claudia Bahamón lo recibió con una nueva noticia: para poder quitarse el delantal, Raúl deberá ganar todas las cucharitas doradas que, desde ahora, hacen parte de la cocina más importante del mundo.

Artículos relacionados

El anuncio provocó una reacción inmediata del participante, quien expresó sorprendido: “Antes no importaba si tenía un delantal negro; en la prueba de grupos podía salvarme, pero ahora me dice Claudia que tengo que ganarme todas las cucharas para quitármelo”.

Y agregó entre risas: “¿Cómo así que por cucharas? ¿Cómo así que para quitarse el delantal tengo que ganar todas? ¿Cuántas son? ¿Cinco? ¿Cuatro pruebas?”.

“¡Uy, Masterchef se puso intenso!”, comentó, asegurando que vivir este reality es una experiencia que “pone a prueba a uno en todos los niveles”.

Raúl Ocampo regresó a Masterchef de su incapacidad
Raúl Ocampo regresó a Masterchef pero pospusieron la filipina. (Foto: Canal RCN)

¿Raúl logró ganarse la cucharita para quitarse el delantal negro en Masterchef Celebrity?

En este reto creativo, Raúl preparó un bizcocho liviano con ganache de chocolate oscuro, en presencia de las invitadas Janeth Colmenares y Belén Alonso. “¿Les suena la idea?”, dijo confiado.

Artículos relacionados

Durante la cocinada tuvo varias dificultades, y al presentar su postre, comentó que los chefs estaban “extraexigentes”. Sin embargo, su plato no convenció: se pasó de sal.

Esto dio pie a un divertido momento junto a Claudia, Belén, quienes repitieron en coro el nuevo mantra del programa: “¡Tengo que estudiar postres!”.

La escena causó risas entre los demás concursantes, que no paraban de repetir la frase. Finalmente, Rausch le advirtió: “Nos vemos en el reto de eliminación”.

Claudia, por su parte, le recordó que tenía dos opciones: tomar este reto como práctica para no ser eliminado o usar como estrategia las cucharitas para quitárselas o entregárselas a alguien más. “Nos vemos más adelante”, concluyó, dejando la intriga sobre lo que pasará en la competencia.

“Seguimos jugando; empieza el experimento social más grande de la televisión colombiana”, reaccionó Raúl, bromeando además con que “ya se había ganado la cucharita”.

Raúl Ocampo regresó a Masterchef de su incapacidad
Raúl Ocampo regresó a Masterchef pero pospusieron la filipina. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo

La trova de Nicolás de Zubiría generó risas en MasterChef Celebrity tras los intentos fallidos de los cocineros.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

La jugada de Alejandra en Masterchef Celebrity contra Valentina y Michelle, ¿le funcionó?

Alejandra usó su ventaja en Masterchef y se inclinó por Valentina y Michelle en un reto contra el tiempo.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado se mostró incomoda con Belén Alonso en Masterchef Celebrity, ¿qué pasó?

Valentina se incomodó con Belén en un reto de alta cocina que exigió precisión y creatividad.

Lo más superlike

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Manelyk González reveló que padece hipotiroidismo tras años de someterse a dietas extremas.

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Manelyk González debuta como actriz Influencers

Manelyk debuta como actriz junto a Maribel Guardia y sorprende al revelar que está hospitalizada