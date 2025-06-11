Raúl Ocampo volvió a MasterChef Celebrity, pero la filipina tendrá que esperar, ¿qué pasó?

Con gran sorpresa regresó Raúl Ocampo de su incapacidad, luego del incidente que sufrió en la cocina de Masterchef Celebrity Colombia. Sin embargo, su llegada no pasó desapercibida al recibir varias noticias inesperadas.

¿Por qué, por culpa de Raúl Ocampo, debieron posponer la filipina en Masterchef Celebrity?

Con su regreso a la competencia, no solo celebró estar en el anhelado top 7, sino que, por reglas del programa, tuvo que hacerlo con delantal negro. Esto generó que se aplazara la entrega de la filipina a los demás cocineros.

Además, Claudia Bahamón lo recibió con una nueva noticia: para poder quitarse el delantal, Raúl deberá ganar todas las cucharitas doradas que, desde ahora, hacen parte de la cocina más importante del mundo.

El anuncio provocó una reacción inmediata del participante, quien expresó sorprendido: “Antes no importaba si tenía un delantal negro; en la prueba de grupos podía salvarme, pero ahora me dice Claudia que tengo que ganarme todas las cucharas para quitármelo”.

Y agregó entre risas: “¿Cómo así que por cucharas? ¿Cómo así que para quitarse el delantal tengo que ganar todas? ¿Cuántas son? ¿Cinco? ¿Cuatro pruebas?”.

“¡Uy, Masterchef se puso intenso!”, comentó, asegurando que vivir este reality es una experiencia que “pone a prueba a uno en todos los niveles”.

Raúl Ocampo regresó a Masterchef pero pospusieron la filipina. (Foto: Canal RCN)

¿Raúl logró ganarse la cucharita para quitarse el delantal negro en Masterchef Celebrity?

En este reto creativo, Raúl preparó un bizcocho liviano con ganache de chocolate oscuro, en presencia de las invitadas Janeth Colmenares y Belén Alonso. “¿Les suena la idea?”, dijo confiado.

Durante la cocinada tuvo varias dificultades, y al presentar su postre, comentó que los chefs estaban “extraexigentes”. Sin embargo, su plato no convenció: se pasó de sal.

Esto dio pie a un divertido momento junto a Claudia, Belén, quienes repitieron en coro el nuevo mantra del programa: “¡Tengo que estudiar postres!”.

La escena causó risas entre los demás concursantes, que no paraban de repetir la frase. Finalmente, Rausch le advirtió: “Nos vemos en el reto de eliminación”.

Claudia, por su parte, le recordó que tenía dos opciones: tomar este reto como práctica para no ser eliminado o usar como estrategia las cucharitas para quitárselas o entregárselas a alguien más. “Nos vemos más adelante”, concluyó, dejando la intriga sobre lo que pasará en la competencia.

“Seguimos jugando; empieza el experimento social más grande de la televisión colombiana”, reaccionó Raúl, bromeando además con que “ya se había ganado la cucharita”.