¡Sorpresa en Masterchef Celebrity Colombia! Un nuevo integrante llegó a la cocina

Un nuevo integrante llegó para quedarse en la cocina de MasterChef Celebrity, y todos los participantes lo quieren tener.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
En un reto creativo, los cocineros de MasterChef Celebrity Colombia se enfrentaron a la preparación de postres, teniendo como ingrediente principal la crema de leche.

¿Cuál fue el nuevo integrante en MasterChef Celebrity Colombia?

Al inicio del reto, Claudia Bahamón preguntó al top 7 a quién extrañaban de sus compañeros, y muchos coincidieron en mencionar a Patty, quien recientemente había sido eliminada de la cocina.

La pregunta sobre si tenían buen gusto fue el preámbulo para revelar el producto estrella con el que debían cocinar, generando diversas reacciones entre los concursantes.

Este reto trajo varias sorpresas, incluyendo cambios en la dinámica del juego. Desde ahora, las famosas cucharitas doradas se incorporan como un nuevo integrante en la cocina, que los participantes podrán ganar según su desempeño en cada desafío.

Otra novedad fue el regreso de Raúl Ocampo, quien volvió tras un incidente en un reto anterior, donde sufrió un corte en la canilla. Sin embargo, recibió una noticia no tan positiva: para poder quitarse el delantal deberá ganar todas las cucharitas del reto.

El desafío también contó con la presencia de una invitada especial, Janeth Colmenares, conocida en redes sociales como “la mamá de las recetas”, quien estuvo atenta a cada preparación de los concursantes.

Alejandra comentó que su mayor competencia en este reto serían Valentina y Violeta, reconociendo que son las más fuertes en preparaciones de postres.

¿Quién se llevó la primera cucharita en MasterChef Celebrity Colombia?

Los cocineros, al pasar al atril, notaron que los chefs se mostraron mucho más exigentes. Les pedían dar lo mejor de sí, pues al estar en el top 7 el nivel debía ser muy alto.

Aunque a muchos de los participantes no les fue tan bien y recibieron comentarios poco favorables, las preparaciones de Valentina y Alejandra destacaron por su técnica, presentación y sabor.

Finalmente, Alejandra fue la ganadora del reto, llevándose un ‘chaquete’ de Rausch y, al cierre de la evaluación de los platos, la primera cucharita de la competencia.

Quien reaccionó emocionada, saltando y bailando. Y no solo se llevó la primera cucharita, sino que además leyó una ventaja, la cual será revelada en el próximo reto.

