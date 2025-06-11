Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

MasterChef Celebrity: Violeta sorprendió al enfrentar dificultades en reto creativo de postres

Violeta no tuvo un buen día en el reto creativo de postres; la exigencia de los chefs marcó la prueba.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Violeta y su reto fallido en la prueba de postres de crema de leche
Violeta enfrenta críticas en el reto creativo de postres. (Foto: Canal RCN)

En un nuevo episodio de MasterChef Celebrity Colombia, los participantes del top 7 enfrentaron un reto creativo centrado en postres elaborados con crema de leche. La exigencia de los chefs fue evidente, y los concursantes tuvieron que demostrar técnica y creatividad en cada preparación.

Artículos relacionados

¿Qué cambió en MasterChef Celebrity Colombia?

Desde el inicio, Claudia Bahamón reveló las nuevas reglas que tendrá la competencia: las cucharitas doradas ahora serían un elemento clave en los restos, otorgando ventajas estratégicas.

El nivel de exigencia se notó especialmente al evaluar los postres; los chefs pidieron más precisión y técnica, dejando claro que el top 7 debía mantener un estándar alto.

Artículos relacionados

El regreso de Raúl Ocampo añadió tensión a la competencia. Por reglas del programa, debía usar un delantal negro y ganar todas las cucharitas doradas para retirarlo.

Violeta enfrenta críticas en el reto creativo de postres
Violeta enfrenta críticas en el reto creativo de postres. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasó con Violeta en MasterChef Celebrity Colombia?

Mientras que Violeta, confiada con su preparación, se enfrentó a problemas durante el reto y recibió comentarios negativos de los chefs.

Artículos relacionados

Su postre no cumplió con la textura esperada, y la espuma al inició presentó complicaciones, sin embargo, los chefs le dijeron no tuvo el nivel solicitado.

Dejando visiblemente a la presentadora muy triste, ya que es una de las mas fuertes en postres de la competencia. Lo contrario pasó con Valentina y Alejandra quienes obtuvieron los mejores comentarios en el atril.

Los demás participantes tampoco les fue también en con sus preparaciones:

Michelle también tuvo dificultades, mientras que Pichingo fue señalado por la falta de composición en su plato. Carolina enfrentó inconvenientes con el emplatado, y solo Valentina destacó, recibiendo elogios por sabor y presentación.

Raúl por su parte enfrentó problemas con la sal de su bizcocho y no convenció del todo a los chefs. Aun así, generó momentos divertidos junto a los compañeros tras cantar un nuevo mantra junto con Claudia y Belén en el atril.

Pero, Alejandra sobresalió con su postre y recibió muy buenos elogios y el anhelado ‘chaquete’ de Rausch.

Finalmente, Alejandra logró imponerse y se llevó la primera cucharita dorada de la competencia, celebrando su victoria con baile y obteniendo una ventaja que se revelará en próximo reto.

Violeta enfrenta críticas en el reto creativo de postres
Violeta enfrenta críticas en el reto creativo de postres. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo

La trova de Nicolás de Zubiría generó risas en MasterChef Celebrity tras los intentos fallidos de los cocineros.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

La jugada de Alejandra en Masterchef Celebrity contra Valentina y Michelle, ¿le funcionó?

Alejandra usó su ventaja en Masterchef y se inclinó por Valentina y Michelle en un reto contra el tiempo.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado se mostró incomoda con Belén Alonso en Masterchef Celebrity, ¿qué pasó?

Valentina se incomodó con Belén en un reto de alta cocina que exigió precisión y creatividad.

Lo más superlike

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija