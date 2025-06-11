MasterChef Celebrity: Violeta sorprendió al enfrentar dificultades en reto creativo de postres

En un nuevo episodio de MasterChef Celebrity Colombia, los participantes del top 7 enfrentaron un reto creativo centrado en postres elaborados con crema de leche. La exigencia de los chefs fue evidente, y los concursantes tuvieron que demostrar técnica y creatividad en cada preparación.

¿Qué cambió en MasterChef Celebrity Colombia?

Desde el inicio, Claudia Bahamón reveló las nuevas reglas que tendrá la competencia: las cucharitas doradas ahora serían un elemento clave en los restos, otorgando ventajas estratégicas.

El nivel de exigencia se notó especialmente al evaluar los postres; los chefs pidieron más precisión y técnica, dejando claro que el top 7 debía mantener un estándar alto.

El regreso de Raúl Ocampo añadió tensión a la competencia. Por reglas del programa, debía usar un delantal negro y ganar todas las cucharitas doradas para retirarlo.

Violeta enfrenta críticas en el reto creativo de postres. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasó con Violeta en MasterChef Celebrity Colombia?

Mientras que Violeta, confiada con su preparación, se enfrentó a problemas durante el reto y recibió comentarios negativos de los chefs.

Su postre no cumplió con la textura esperada, y la espuma al inició presentó complicaciones, sin embargo, los chefs le dijeron no tuvo el nivel solicitado.

Dejando visiblemente a la presentadora muy triste, ya que es una de las mas fuertes en postres de la competencia. Lo contrario pasó con Valentina y Alejandra quienes obtuvieron los mejores comentarios en el atril.

Los demás participantes tampoco les fue también en con sus preparaciones:

Michelle también tuvo dificultades, mientras que Pichingo fue señalado por la falta de composición en su plato. Carolina enfrentó inconvenientes con el emplatado, y solo Valentina destacó, recibiendo elogios por sabor y presentación.

Raúl por su parte enfrentó problemas con la sal de su bizcocho y no convenció del todo a los chefs. Aun así, generó momentos divertidos junto a los compañeros tras cantar un nuevo mantra junto con Claudia y Belén en el atril.

Pero, Alejandra sobresalió con su postre y recibió muy buenos elogios y el anhelado ‘chaquete’ de Rausch.

Finalmente, Alejandra logró imponerse y se llevó la primera cucharita dorada de la competencia, celebrando su victoria con baile y obteniendo una ventaja que se revelará en próximo reto.