¿Qué es la bigamia y cuáles celebridades de Hollywood la han implementado en sus relaciones?

Mientras la monogamia sigue siendo el modelo más común en el mundo, varias celebridades de Hollywood han explorado otras formas de amor. Lo que para algunos es un tabú, para otros representa una manera más libre y honesta de relacionarse. Pero, ¿qué es la bigamia y quiénes la han puesto en práctica?

¿Qué es la bigamia?

La bigamia es el acto de casarse con una segunda persona cuando el primer matrimonio aún tiene validez. El término proviene del griego bis (dos veces) y gamos (matrimonio), y hace referencia a la existencia simultánea de dos uniones formales.

A diferencia de la monogamia, que reconoce un solo vínculo, o la poligamia, que acepta varios cónyuges, la bigamia suele verse como una falta al compromiso legal o moral del matrimonio.

La bigamia suele verse como una falta al compromiso legal / (Foto de Freepik)

Sin embargo, en tiempos recientes, las conversaciones sobre libertad relacional, amor abierto y nuevas formas de pareja han llevado a cuestionar la rigidez de los modelos tradicionales, invitando a analizar el tema desde una perspectiva más cultural y social.

¿Qué consecuencias tiene la bigamia en algunos países?

En muchos lugares, la bigamia todavía se considera una falta grave. Generalmente, el segundo matrimonio no tiene validez y puede generar consecuencias legales o económicas.

En Colombia, por ejemplo, aunque ya no se castiga con cárcel, el segundo matrimonio sigue siendo nulo.

En algunos países la bigamia todavía se considera una falta grave / (Foto de Freepik)

Si alguien oculta su estado civil, la otra persona puede pedir una compensación por los daños ocasionados. Además, si se falsifican documentos, podría haber sanciones por fraude o falsedad. En resumen, aunque la pena no sea penal, las repercusiones civiles y sociales pueden ser significativas.

¿Qué celebridades implementan la bigamia?

El tema ha sido ampliamente debatido en Hollywood, donde varios artistas han cuestionado la fidelidad tradicional o han hablado abiertamente sobre relaciones abiertas. En general, coinciden en que el amor y el compromiso pueden adoptar muchas formas, siempre que haya honestidad y respeto.

Algunos defienden la libertad y la confianza como base de sus vínculos, mientras otros opinan que la monogamia afecta a la naturaleza humana. Estas posturas reflejan un cambio cultural en el que el matrimonio deja de verse como una estructura rígida para transformarse en un acuerdo adaptado a cada pareja.

Famosos que han implementado la bigamia:

Will Smith y Jada Pinkett Smith: han dicho que “el amor no puede ser una cárcel” y que su relación se basa en la confianza y la libertad.

han dicho que “el amor no puede ser una cárcel” y que su relación se basa en la confianza y la libertad. Hugh Grant y Anna Eberstein: el actor aseguró que "los seres humanos no están hechos para mantener relaciones fieles durante 40 años"

el actor aseguró que "los seres humanos no están hechos para mantener relaciones fieles durante 40 años" Scarlett Johansson y Colin Jost: la actriz considera que “no es natural ser monógamos”, pues la fidelidad constante va contra los impulsos humanos.

la actriz considera que “no es natural ser monógamos”, pues la fidelidad constante va contra los impulsos humanos. Taika Waititi y Rita Ora: tras ser fotografiado junto a Tessa Thompson, Waititi restó importancia al hecho y afirmó que “no estaban haciendo nada malo”.

tras ser fotografiado junto a Tessa Thompson, Waititi restó importancia al hecho y afirmó que “no estaban haciendo nada malo”. Emma Thompson y Greg Wise: la actriz ha reflexionado sobre cómo los ideales románticos pueden limitar la comprensión del amor.

Estos son algunos famosos que apoyan la bigamia / (Fotos de AFP)

Hoy, mientras muchas personas siguen viendo la monogamia como el pilar del matrimonio, otras la reinterpretan desde la libertad y la comunicación. En ese contexto, estas relaciones reflejan cómo evoluciona la manera en que el compromiso se reinventa.