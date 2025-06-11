Falleció estrella del deporte a sus 24 años tras persecución policial: esto se sabe

¡Luto en el deporte! En la jornada del 6 de noviembre que confirmó la triste noticia del fallecimiento de una estrella de la National Football League (NFL).

¿Cuál fue la estrella de la NFL que falleció a sus 24 años?

El deportista que falleció a sus 24 años es Marshawn Kneeland, quien hacía parte de Dallas Cowboys desde hace dos temporadas, en donde fue la estrella del equipo a nivel defensivo.

A través de un comunicado, su equipo Dallas Cowboys confirmó la triste noticia del fallecimiento del jugador, a quien reconocieron como una persona cercana, amable y respetuosa con todos en el club.

“Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys comunican el trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland este jueves. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”.

Asimismo, la National Football League (NFL) lanzó un comunicado posteriormente en la que expresaron su tristeza y le enviaron condolencias a la familia del reconocido jugador y a su pareja.

Nos entristece profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, de los Cowboys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo.

Falleció el deportista Marshawn Kneeland a sus 24 años. (AFP: Michael Hickey)

¿Qué se sabe del fallecimiento del deportista Marshawn Kneeland?

Hasta el momento se sabe que el deportista tuvo una persecución policial en la noche del 5 de noviembre, esto tras aparentemente no atender al llamado de un oficial que le indicó detenerse en la carretera.

La persecución hacia el jugador se extendió hasta el punto que varias unidades de la policía se enfocaron en su búsqueda, sin embargo, encontraron su vehículo chocado en la vía.

Horas después de esta fallida persecución, la policía de Frisco, Texas, estado en el que sucedieron los hechos, llegaron hasta la vivienda del deportista en donde lo encontraron muerto.

¿Cuál fue la causa de muerte de Marshawn Kneeland?

El deportista de la National Football League (NFL) según el reporte oficial apareció muerto en su hogar presuntamente con una herida b*la.

En el comunicado los policías expusieron que presuntamente Marshawn Kneeland se habría quitado la vid* tras la persecución.

Sin embargo, dejaron claro que su muerte es ahora materia de investigación y que harán todo para esclarecer los hechos.