Valentina Taguado y Violeta Bergonzi se pronunciaron acerca de estar en el Top 7: “Es difícil”

En los últimos meses, miles de televidentes han compartido múltiples reacciones a través de las diferentes plataformas digitales tras el gran desempeño que han demostrado las celebridades que permanecen en la competencia de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, ya se conoció el nombre del Top 7 de MasterChef, el cual está conformado por: Raúl Ocampo, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Pichingo, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard.

¿Qué expectativas tiene Valentina Taguado al estar en el Top 7 de MasterChef?

A medida que avanza la competencia, el jurado va siendo más selectivo con el desempeño que van obteniendo cada uno de los participantes al destacarse en la cocina más famosa del país.

¿Qué expectativas tiene Valentina Taguado al ser parte de Top 7 en MasterChef? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, los participantes que hacen parte del top 7 compartieron varios detalles acerca de la presión que han sentido en las últimas semanas al demostrar su avance gastronómico y estar a la altura para convertirse en un MasterChef.

Recientemente, Raúl Ocampo realizó una dinámica con varios de sus compañeros acerca de las expectativas que sienten al estar en este punto de la competencia y Valentina Taguado sorprendió con su postura:

“Es difícil, frustrante, agotador, demasiado cansancio, pero también siento un fresco por haber llegado hasta acá. Vamos por el último kilómetro. De nada me sirve estar pensando en el Top 6, primero me enfoco en lo que estoy”, agregó Valentina Taguado.

¿Qué opina Violeta Bergonzi al estar en el Top 7 en MasterChef?

Sin duda, varios internautas se han sorprendido con el desempeño que han tenido cada una de las celebridades a lo largo de la competencia.

Esto opina Violeta Bergonzi al ser parte del Top 7 en MasterChef. | Foto: Canal RCN

Así que Violeta Bergonzi también compartió su opinión acerca de las expectativas que tiene al ser parte del Top 7 de MasterChef Celebrity, expresando las siguientes palabras:

“Creo que este momento es el más crucial porque estamos a nada de llegar a la final. Hay muchas expectativas, ya no se sabe quién se puede ir, pero cualquiera también merece llegar a la última etapa”, agregó Violeta.

Por el momento, cada una de las celebridades ha demostrado con orgullo sus diversas habilidades en la cocina más famosa del país, adquiriendo importantes experiencias durante el avance que adquieren gracias a los consejos del jurado conformado por: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.