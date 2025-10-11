Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Ella es Valentina Zulux, la pareja de Daniela Henao, aspirante de La casa de los famosos Colombia

Daniela Henao es una de las aspirantes del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia. Ella es su actual pareja sentimental.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Valentina Zulux, la pareja de Daniela Henao, aspirante de La casa de los famosos Colombia
¿Quién es Valentina Zulux, la novia de Daniela Henao? | Foto: Canal RCN

Cada vez se aproxima la tercera temporada de lacasadelosfamososcolombia.com, una producción del Canal RCN, en la que varios internautas se han sorprendido al conocer el nombre de las tres celebridades que harán parte del reality.

Por esta razón, ya se conoció el nombre de las aspirantes que harán parte del cuarto grupo, quienes son: Luisa Cortina, Tatana Mejía, Laura Jiménez, Angélica Bibiana Sierra, “Cuca” Caicedo y Daniela Henao.

Sin duda, varios internautas se han sorprendido con el especial vínculo que tiene la futbolista colombiana Daniela Henao con su actual pareja sentimental.

Artículos relacionados

¿Quién es Valentina Zulux, la actual pareja de Daniela Henao, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Una de las aspirantes que hace parte del cuarto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3, es Daniela Henao, quien es una reconocida futbolista y creadora de contenido digital.

Además, muchos de sus seguidores se han sorprendido por el especial vínculo que tiene en la actualidad con Valentina Zulux, su actual pareja.

Desde luego, Daniela ha reflejado a través de sus redes sociales que una de las personas más fundamentales en su vida es Valentina, con quien ha tenido la oportunidad en demostrarles a sus seguidores lo enamorada que está de su pareja.

Así también, Daniela se ha destacado por compartir varios acontecimientos de su vida personal y, también, por tener un estilo de vida saludable, al ser una reconocida futbolista profesional.

Artículos relacionados

Ella es Valentina Zulux, la pareja de Daniela Henao, aspirante de La casa de los famosos Colombia
¿Cuánto tiempo lleva de relación Daniela Henao con su actual pareja? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

¿Cómo votar por tu aspirante preferida del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia?

Las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 16 de noviembre a las 4 p.m. El nombre de la cuarta habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

Ella es Valentina Zulux, la pareja de Daniela Henao, aspirante de La casa de los famosos Colombia
¿Cómo votar por tu candidata preferida del cuarto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3? | Foto: Canal RCN

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidata preferida para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorita:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de las seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 16 de noviembre a las 4 p.m. Podrás votar cada cuatro horas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila quedaron empatadas en el reto individual de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron en MasterChef: ¿quién evitará ir al reto de eliminación?

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron con dos cucharas y definirán en un reto express quién evitará ir a la eliminación.

Raúl Ocampo fue castigado durante el reto individual de MasterChef: así reaccionó Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo fue castigado durante el reto individual de MasterChef: así reaccionó Claudia Bahamón

Raúl Ocampo no cumplió con las normas establecidas en el reto individual de MasterChef Celebrity y recibió un inesperado castigo.

Johana Velandia es criticada por su entrevista a Carín León. Talento nacional

Así reaccionó Johana Velandia a las críticas por su entrevista a Carín León, ¿qué le preguntó?

La humorista Johana Velandia, conductora de ¿Qué hay pa' dañar? fue blanco de críticas tras publicar su entrevista con Carín León.

Lo más superlike

Juliana Calderón rompió el silencio sobre su nueva relación Juliana Calderón

Juliana Calderón rompió el silencio y reveló si está o no con ex de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón se pronunció tras ver el revuelo que causó su nueva relación y ser asociada con Juan David Tejada: "Yo veré con quién estoy"

Beéle y Sara Orrego protagonizaron video Talento nacional

Beéle dejó ver cuál es su relación con Sara Orrego en video de "Lençóis Maranhenses"

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era? Talento nacional

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”