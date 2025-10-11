Ella es Valentina Zulux, la pareja de Daniela Henao, aspirante de La casa de los famosos Colombia

Cada vez se aproxima la tercera temporada de lacasadelosfamososcolombia.com, una producción del Canal RCN, en la que varios internautas se han sorprendido al conocer el nombre de las tres celebridades que harán parte del reality.

Por esta razón, ya se conoció el nombre de las aspirantes que harán parte del cuarto grupo, quienes son: Luisa Cortina, Tatana Mejía, Laura Jiménez, Angélica Bibiana Sierra, “Cuca” Caicedo y Daniela Henao.

Sin duda, varios internautas se han sorprendido con el especial vínculo que tiene la futbolista colombiana Daniela Henao con su actual pareja sentimental.

¿Quién es Valentina Zulux, la actual pareja de Daniela Henao, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Una de las aspirantes que hace parte del cuarto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3, es Daniela Henao , quien es una reconocida futbolista y creadora de contenido digital.

Además, muchos de sus seguidores se han sorprendido por el especial vínculo que tiene en la actualidad con Valentina Zulux , su actual pareja.

Desde luego, Daniela ha reflejado a través de sus redes sociales que una de las personas más fundamentales en su vida es Valentina, con quien ha tenido la oportunidad en demostrarles a sus seguidores lo enamorada que está de su pareja.

Así también, Daniela se ha destacado por compartir varios acontecimientos de su vida personal y, también, por tener un estilo de vida saludable, al ser una reconocida futbolista profesional.

¿Cuánto tiempo lleva de relación Daniela Henao con su actual pareja? | Foto: Canal RCN

¿Cómo votar por tu aspirante preferida del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia?

Las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 16 de noviembre a las 4 p.m. El nombre de la cuarta habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

¿Cómo votar por tu candidata preferida del cuarto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3? | Foto: Canal RCN

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidata preferida para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorita:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de las seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto: