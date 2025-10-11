Aspirante de La casa de los famosos Colombia fue expareja de Marlon Solórzano: ¿quién es?

Desde hace varias semanas, miles de espectadores han generado diversas opiniones acerca de las celebridades que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, ya se conoció el nombre de las aspirantes que harán parte del cuarto grupo, quienes son: Luisa Cortina, Tatana Mejía, Laura Jiménez, Angélica Bibiana Sierra, “Cuca” Caicedo y Daniela Henao.

Así también, varios internautas han recordado a través de las diferentes plataformas digitales el especial vínculo que tuvo una de las aspirantes con Marlon Solórzano , uno de los exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Quién de las aspirantes de La casa de los famosos Colombia es la expareja de Marlon Solórzano?

El nombre de Estefanía Caicedo, más conocida en redes sociales como ‘Cuca’ Caicedo, ha acaparado la atención mediática al demostrar que cuenta con un buen estilo de vida y, también, por ser una de las aspirantes de La casa de los famosos Colombia.

Ella es 'Cuca' Caicedo, expareja de Marlon Solórzano. | Foto: Canal RCN

Sin duda, el creador de contenido digital Marlon Solórzano sostuvo una relación sentimental con la ‘Cuca’ Caicedo hace un largo periodo de tiempo.

En el pasado, Marlon y ‘Cuca’ demostraron tener un vínculo especial en el pasado al hacer pública su exrelación. Sin embargo, cada uno continuó con su camino por separado, llevando a cabo cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional.

¿Quién es y a qué se dedica ‘Cuca’ Caicedo, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Creadora de contenido fitness, modelo y precandidata del Miss Universe Colombia en el pasado, ‘Cuca’ Caicedo ha demostrado tener un estilo de vida saludable y un ejemplo a seguir para todos sus seguidores.

¿Quién es y a qué se dedica 'Cuca' Caicedo en la actualidad? | Foto: Canal RCN

De igual modo, la influenciadora tuvo un gran desempeño en el pasado al demostrar toda su disciplina y talento en las pasarelas, en las que se destacó en el pasado y, desde entonces, se convirtió en un ejemplo a seguir para varios de sus seguidores.

Recuerda que, si quieres votar por tu candidata preferida del cuarto grupo de aspirantes, puedes hacerlo a través del siguiente enlace de: lacasadelosfamososcolombia.com.

Las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 16 de noviembre a las 4 p.m. Podrás votar cada cuatro horas.