Ana María Estupiñán presumió su avanzada pancita de embarazo con tiernas fotos

Ana María Estupiñán compartió con sus seguidores tiernas fotos mostrando su avanzada pancita de embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Cómo luce Ana María Estupiñán con su avanzada pancita de embarazo?
Ana María Estupiñán derrite redes mostrando su embarazo en fotos tiernas. (Foto Canal RCN).

La reconocida actriz Ana María Estupiñán compartió con sus cientos de seguidores una emotiva sesión de fotos casera en la que presumió su pronunciada pancita de embarazo.

¿Cómo anunció Ana María Estupiñán su primer embarazo?

Con un emocionante y muy emotivo video compartido por medio de su cuenta oficial de YouTube, Ana María Estupiñán reveló a sus cientos de seguidores cómo se enteró que estaba esperando a su primer hijo y la reacción de su esposo al revelarle la dulce espera, al igual que la de todos sus familiares más cercanos.

Ana María Estupiñán
Ana María Estupiñán reveló detalles de su embarazo/Canal RCN

Vale la pena destacar que, según datos revelados en el audiovisual, Ana María Estupiñán estaría pronta a iniciar su sexto mes de embarazo, por lo que podría dar a la luz a su primer hijo durante el transcurso del mes de febrero del 2026.

“Hace unas semanas nuestra vida era como siempre, café por la mañana, por la tarde, trabajo, audiciones y sueños compartidos, pero de repente, una palabra, la noticia que nos dejó con el corazón latiendo a mil, ‘vamos a ser papás’”, comentó la actriz.

¿Cómo luce Ana María Estupiñán con su avanzado embarazo?

Ahora bien, en la tarde del pasado domingo 9 de noviembre, Ana María Estupiñán compartió, junto a su esposo, un llamativo carrete de fotografías en el que presumió su avanzado embarazo.

Ana María Estupiñán en embarazo
Ana María Estupiñán nombrará a su bebé Emmanuel/Canal RCN

En las instantáneas, la pareja recopiló momentos importantes que han vivido a lo largo de este proceso, dejando claro lo felices que se encontraban con la espera de su primer hijo juntos.

“Que te quieran las personas que quieres que te quieran no tiene precio” - Psicología del Dinero. @anamestupinan, Emanuel y yo… eso no tiene precio”, escribieron.

Como era de esperar, los comentarios de sus seguidores comenzaron a llenar la publicación con mensajes llenos de cariño hacia la pareja por su dulce espera.

“Anita, sin duda serán unos maravillosos padres… disfruta de esta preciosa etapa y bendiciones para los 3” o “Qué felicidad verte embarazada”, fueron algunos de ellos.

