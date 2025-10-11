Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sebastián Villalobos reveló el rostro de su hija Isla, así luce

El influenciador Sebastián Villalobos decidió presentar oficialmente a su hija a sus fanáticos en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Sebastián Villalobos mostró su hija
Sebastián Villalobos dio a conocer el rostro de su hija/AFP: Ivan Apfel

El influenciador Sebastián Villalobos reveló a sus millones de fanáticos el rostro de su hija Isla, fruto de su relación con la modelo Camila Santamaría.

¿Cómo reveló Sebastián Villalobos el rostro de su hija?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías de de su pequeña.

Sebastián Villalobos presentó a su hija

En las instantáneas la mostró luego de una sesión de fotos tras haber cumplido sus seis meses de edad, dedicándole amorosas palabras.

¿Qué dijo Sebastián Villalobos tras revelar el rostro de su hija en redes sociales?

El creador de contenido compartió emotivas palabras destacando lo feliz que ha sido en su labor de padre en estos meses.

"Debo reconocer que desde que existes, algo en mi cambió, me cuesta creer que ya pasaron 6 meses de verte, conocerte, aprender de ti, hacerte sonreír, calmar tus llantos, etc (...) Gracias por llegar y crear tantas cosas bonitas en la vida. Te amo y por siempre cuidaré de ti, diría que eres mi sueño realidad, pero me quedo corto hija, eres muchísimo más que eso", escribió.

Agregó que entiende que no tiene la edad para poder leer lo que le escribió, pero lo hace por si algún día lo llega a hacer para que sepa lo feliz que lo hace.

"En mi afán por protegerte de un mundo complicado, hoy amanecí pensando que quizá ese mundo ya esté listo para conocerte", añadió.

¿Cómo reaccionaron los internautas al conocer la hija de Sebastián Villalobos?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos por el gran padre que ha sido para la bebé y destacaron la ternura y belleza de la pequeña.

Sebastián Villalobos mostró a su hija Isla

Algunos comenzaron a sacar sus hipótesis sobre a quién se parece más, si al influenciador o la modelo.

Por ahora, Sebastián Villalobos sigue derritiendo de ternura a sus fanáticos con su bebé y entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales y cómo ha asumido este nuevo rol en su vida, que lo ha transformado en diferentes aspectos tanto personales como profesionales.

