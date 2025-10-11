Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado reveló por qué se negó a oler a Camilo Díaz: "suda demasiado"

Valentina Taguado contó la razón por la que prefirió no hacer esta dinámica que hace con todos los invitados.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Camilo Díaz en La casa de los famosos Colombia 2024 - Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
La razón por la que Valentina Taguado no olió a Camilo Díaz. Foto | Canal RCN.

Camilo Díaz, mejor conocido como Cul0tauro, fue uno de los más recientes invitados de '¿Qué Hay Pa' Dañar?', programa en el que estuvo junto a Valentina Taguado y Johana Velandia y divirtió con su particular humor hablar de diferentes temas.

¿Por qué Valentina Taguado no olió a Cul0tauro en '¿Qué Hay Pa' Dañar?'?

Uno de los momentos insignias de Taguado cada vez que tiene un invitado en el programa, es sin duda el momento en el que ella procede a acercárseles a dos partes de su cuerpo para comprobar a qué huelen, siendo la axila y el cuello las zonas elegidas para hacer lo que ellas llamaron la "inhalación".

Sin embargo, cuando el Cul0tauro visitó el programa esto no sucedió, por lo que recientemente la locutora dio a conocer la razón por la que prefirió no hacerlo.

"Les voy a decir la verdad de por qué no olí a Cul0tauro, no es que el oliera mal, es que qué hij**p** mapa", fueron las palabras de la actual participante de MasterChef Celebrity.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre Cul0tauro y la razón por la que no lo olió?

En medio de su respuesta, la también influenciadora bromeó al mencionar que no estaba dispuesta a "meterse en esa piscina", pues es una persona que "suda demasiado", además, entre risas, dijo que no le pagaban lo suficiente como para hacerlo.

Camilo Díaz en La casa de los famosos Colombia 2024.
Esto dijo Valentina Taguado sobre Camilo Díaz. Foto | Canal RCN.

Dicho esto, Velandia le dijo a Valentina que era el momento de prepararse para oler a Juan Palau, quien fue uno de los recientes invitados.

¿A qué huele Juan Palau? Esto dijo Valentina Taguado

Por su parte, Valentina procedió a oler al actor y cantante colombiano, dejando claro que huele "rico", además de asegurar que, sería el colmo que, siendo un hombre tan guapo tuviera un olor desagradable.


Cabe señalar que, antes de que Taguado oliera al exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, Palau aseguró que en caso de que oliera mal no sentiría pena, pues recordó cuando ambos estuvieron en un reality de convivencia y coincidieron es situaciones no tan agradables.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado reveló por qué no olió Camilo Díaz. Foto | Canal RCN.
