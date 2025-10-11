La Segura reveló el difícil momento que vivió momentos antes de su retoque estético

La reconocida influenciadora Natalia ‘La Segura’ sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir detalles inéditos de sus recientes retoques estéticos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su más sincera confesión sobre el difícil momento que vivió momentos antes de la intervención.

¿Cuál fue el difícil momento que vivió La Segura antes de sus retoques estéticos?

En un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula miles de seguidores, La Segura mostró los momentos más importantes previos a sus recientes retoques estéticos, desde que se levantó de la cama hasta que salió del quirófano.

La Segura contó detalle de su recuperación que sorprendió a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

En su relato, la creadora de contenido confesó que la noche anterior a su intervención, que había esperado durante años debido a la magnitud de las lesiones que tenía en su cuerpo por los biop0lím3ros, no pudo dejar de llorar pensando en su hijo.

“Ayer me pegué una chillada, yo no pensaba en mi marido, no pensaba en mi mamá… solo pensaba en mi hijo. Miraba sus fotos y lloraba”, relató.

Al día siguiente, aunque despertó con buena actitud para ser preparada para la cirugía, volvió a romper en llanto frente a la cámara de su celular, sin entender por qué sentía tanto amor y preocupación por su hijo en un momento tan importante para ella.

La Segura contó cómo un percance complicó su recuperación estética. (Foto Canal RCN)

“No paro de llorar. Ay, no, ¿qué me pasa? Nunca me había dado tantos nervios y miedo de entrar a una cirugía. Antes de salir de la casa, obviamente me despedí y le di su besito sin que él se diera cuenta. Esto tiene que ser un sentimiento de mamá, porque no le encuentro otra razón”, expresó.

¿Cuánto duró los procedimientos estéticos de La Segura?

La creadora de contenido reveló que el procedimiento estético había durado casi diez horas, ya que ingresó alrededor de las 7:30 a.m. y salió del quirófano cerca de las 5:40 p.m. Tras la intervención, tuvo que permanecer tres días en la clínica bajo observación médica y finalmente pudo regresar a casa para reencontrarse con su pequeño hijo, por quien tanto lloró en este importante momento.