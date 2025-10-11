Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate lanzó contundente advertencia sobre su participación en 'La casa de Alofoke'

Melissa Gate confirmó a través de redes sociales su llegada a República Dominicana y presumió el impresionante recibimiento de sus seguidores.

Melissa Gate lanzó advertencia tras su llegada a República Dominicana
Melissa Gate dejó claro cómo será su participación en el nuevo reality. Foto | Canal RCN.

Melissa Gate, una de las participantes que en las próximas horas hará parte de la segunda temporada de 'La casa de Alofoke', causó furor recientemente al confirmar que ya se encuentra en República Dominica, destino en el que estará radicada en las próximas semanas.

¿Qué dijo Melissa Gate tras su llegada a República Dominicana?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido acumula casi 2 millones de seguidores, compartió el video con el que dio a conocer que oficialmente se fue de Colombia para ser participante del reality de convivencia.

Así mismo, mostró el cálido recibimiento que le hicieron sus fans en el aeropuerto, en donde además presumió cómo algunos de sus seguidores locales se vistieron con trajes típicos para demostrarle su cariño, incluso, también se le puede apreciar en un fragmento del video bailando junto a ellos luciendo una banda con los colores de la bandera de este país.

¿Cuál fue la advertencia que lanzó Melissa Gate tras su llegada a República Dominicana?

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los internautas y fue precisamente la advertencia que escribió en la descripción del post.

Melissa Gate lanzó advertencia tras su llegada a República Dominicana
Así fue la llegada de Melissa Gate a República Dominicana. Foto | Canal RCN.

"Pandilla, llegué a RD a darla toda y ¿adivinen que? Vengo más Gate que nunca", escribió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejando claras cuáles son sus intenciones en esta nueva experiencia que está a punto de comenzar.

¿Qué reacciones dejó la llegada de Melissa Gate tras su llegada a República?

Ante su arribo a este nuevo destino, la "pandilla", nombre con el que ella misma bautizó a sus seguidores, no perdieron la oportunidad para reportarse a través de los comentarios y enviarle mensajes de apoyo.

"Eso nena con fuerza", "Es hoy, más que preparadas para verte 24/7", "Hermosa mi bebé", "La amamos, duelale a quien le duela", "Reina bella , con toda", son algunos de los comentarios que se pueden leer a pie del video.

Melissa Gate lanzó advertencia tras su llegada a República Dominicana
Melissa Gate lanzó advertencia tras su llegada a República Dominicana. Foto | Canal RCN.

Por ahora, la presencia de la colombiana, sigue alimentando la conversación en plataformas digitales, pues no es un secreto que su personalidad marcada y forma directa para decir lo que piensa, tiene a más de uno ansioso por ver cómo será su participación allí.

