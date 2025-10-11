Ellas son Laura Jiménez, Angélica Bibiana Sierra y “Cuca” Caicedo, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Se abrieron las votaciones del cuarto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, una producción del Canal RCN.

Así que la decisión está en tus manos para conocer el nombre de la próxima participante que hará parte de la casa más famosa del país. Recuerda que puedes realizar las votaciones mediante la página de lacasadelosfamososcolombia.com.

Entre las seis aspirantes del cuarto grupo, te contaremos detalles sobre: Laura Jiménez, Angélica Bibiana y la “Cuca” Caicedo.

¿Quién es Laura Jiménez, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Una de las aspirantes que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas que hacen parte del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia, es Laura Jiménez, destacada por su creación de contenido en el mundo fitness.

Ella es Laura Jiménez, la modelo fitness que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Laura cuenta con más de 729 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios detalles de su vida, en especial, por el estilo de vida saludable que maneja en su vida cotidiana.

Si buscas una persona segura, talentosa y selectiva, comparte tu voto por Laura en si crees que es la aspirante ideal para ingresar a La casa de los famosos Colombia 3.

¿A qué se dedica Angélica Bibiana Sierra, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Otra de las aspirantes del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia es Angélica Bibiana Sierra, quien se ha destacado en los últimos años por su gran habilidad al componer canciones de música norteña.

Ella es Angélica Bibiana Sierra, cantante de música popular que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Entre los éxitos más destacados de Angélica Bibiana están: ‘La chacalosa’, ‘Las cuevas claras’ y ‘Amor Ilegal’.

Sin duda, Bibiana ha demostrado que cuenta con una arrolladora personalidad, la cual espera cautivar a sus seguidores, en especial por todos los acontecimientos que comparte a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 114 mil seguidores.

Si quieres verla dentro de La casa de los famosos Colombia, vota por ella, en especial, si quieres conocer más detalles de su personalidad y su talento artístico.

¿A qué se dedica la “Cuca” Caicedo, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Otra de las aspirantes del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia 3 es Estefanía Caícedo, más conocida como la “Cuca” Caicedo, quien se ha dado a conocer por su participación en reconocidos realitys.

Ella es “Cuca” Caicedo, la influenciadora que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, la “Cuca” se encuentra soltera y está dispuesta a encontrar el amor en la casa más famosa del país. Así también, suele compartir varios detalles de su vida a través de su contenido digital en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 832 mil seguidores.

Recordemos que, en el pasado, la “Cuca”, tuvo una relación con el exparticipante Marlon Solórzano, de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Una de las cualidades que más las destacan en su personalidad es el carácter que tiene, pues demuestra sus verdades sin filtro. Si quieres verla dentro del reality, vota por ella.

¿Cómo votar por tu aspirante favorita de La casa de los famosos Colombia 2026?

A medida que avanza el tiempo, se han ido conociendo el nombre de tres participantes que harán parte del programa.

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 16 de noviembre a las 4 p.m. El nombre de la cuarta habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidata preferida para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorita del cuarto grupo:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 16 de noviembre a las 4 p.m.