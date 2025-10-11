¿Quiénes son Luisa Cortina, Daniela Henao y Tatana Mejía, aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Cada vez se aproxima el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN y miles de internautas se encuentran bajo la expectativa de los participantes que harán parte de la competencia.

Así que ya se abrieron las votaciones del cuarto grupo de aspirantes. Puedes votar a través de lacasadelosfamososcolombia.com hasta el domingo 16 de noviembre a las 4 p.m. Se conocerá el nombre del participante ese mismo día en las redes oficiales del Canal RCN.

Entre las seis aspirantes, te contaremos detalles sobre: Luisa Cortina, Daniela Henao y Tatana Mejía

¿Quién es Luisa Cortina y a qué se dedica la aspirante de La casa de los famosos Colombia?

En el cuarto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia, está Luisa Cortina, quien se ha dado a conocer por su importante participación en reconocidos realitys donde ha mostrado su personalidad, la cual ha cautivado a sus seguidores al expresarse sin filtros.

Ella es Luisa Cortina, la modelo que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Luisa cuenta con más de 582 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios detalles de su estilo de vida y, de igual modo, la gran habilidad que tiene al montar a caballo.

Si buscas una personalidad segura, competitiva, selectiva y con buen carácter, vota por Luisa si consideras que es la aspirante ideal para ingresar al reality.

¿A qué se dedica Daniela Henao, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Otra de las aspirantes que hace parte del cuarto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3, es Daniela Henao, oriunda de la ciudad de Medellín.

Ella es Daniela Henao, la futbolista que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En los últimos años, Daniela ha adquirido un importante reconocimiento al ser futbolista profesional y compartir varios acontecimientos de su vida personal a través del contenido que comparte en sus redes sociales.

En la actualidad, Daniela cuenta con más de 830 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que no solo cautiva con su buen estilo de vida, sino que también, al presumir, la especial relación sentimental que tiene con una mujer.

Si buscas una persona segura, deportista y creativa, ¿votarías por Daniela para que ingrese a La casa de los famosos 3?

¿Quién es Tatana Mejía, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Una de las aspirantes del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia 3, es Natalia Mejía, más conocida como, La Tatana Mejía, quien se ha dado a conocer no solo por el contenido que sube en sus redes sociales, sino que también por ser hermana de Tatán Mejía.

Sin duda, Tatana Mejía espera cautivar a todos los televidentes con su carismática y tranquila personalidad, pues es selectiva al momento de tomar una decisión y evalúa con detalle a todas las personas de su alrededor, ¿votarías por ella?

Ella es Tatana Mejía, el entrenador personal que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

¿Cómo votar por tu aspirante preferida del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia 2026?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 16 de noviembre a las 4 p.m. El nombre de la cuarta habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidata preferida para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorita:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de las seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 16 de noviembre a las 4 p.m.