Juliana Calderón opinó sobre el enfrentamiento de Yina Calderón por el que casi la expulsan

La empresaria Juliana Calderón opinó sobre el polémico enfrentamiento de su hermana Yina Calderóncontra La Piry en La mansión de Luinny.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el pleito de Yina Calderón contra La Piry en La mansión de Luinny?

La joven se pronunció por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, sobre el conflicto que protagonizó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia luego de que, por poco la expulsaran del programa.

"No nos hablemos mentiras, pero Yina es el rating de La mansión de Luinny, Yina está metida en todo, siempre está súper chistosa, Yina la está rompiendo 100%, fue tendencia nuevamente y de Yina se puede esperar cualquier cosa, hoy puede ser un amor, la pueden amar y mañana la pueden *diar , Yina es una cajita de sorpresas", expresó.

Además, agregó un meme del muñeco Chuky y de La Piry con cuello ortopédico mencionando que esa imagen la ha hecho reír bastante, pues ya van dos de salida.

¿Cuál fue el conflicto de Yina Calderón con La Piry en La mansión de Luinny?

La influenciadora perdió el control con La Piry después de que esta le pusiera harina de trigo en su secador de cabello.

La situación escaló rápidamente, pues una vez Yina se dio cuenta que fue La Piry la de la broma terminó arrojándola a la piscina y luego comenzó a agr*dirla.

El incidente generó una ola de reacciones tanto entre los demás participantes como entre los seguidores en redes sociales, donde muchos de ellos exigieron la expulsión de Yina por haber sobrepasado los límites y haber roto las reglas de la competencia.

Aun así, pese a lo sucedido, La Piry que sufrió lesión en la caída decidió intervenir a su favor y le pidió a Luinny que no la sacara del programa, argumentando que prefería enfrentarse a su rival cara a cara.

Por ahora, ambas siguen siendo rivales en la competencia generando expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellas, además de Yina Calderón contra sus demás rivales.