Valentina Taguado recibió mensaje sobre la fama: le mencionaron el tema de la humildad

Valentina Taguado expuso las palabras que le enviaron relacionadas con su forma de ser, como figura pública.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Taguado
Valentina Taguado recibió mensaje sobre la fama: le mencionaron el tema de la humildad | Foto del Canal RCN.

La locutora Valentina Taguado es de las participantes de MasterChef Celebrity que más reacciones genera. Como pasa con la mayoría de figuras públicas, algunos la aceptan y otros no.

Aparte de ser parte del formato de cocina del Canal RCN, Taguado también pertenece a la mesa de trabajo de la propuesta llamada 'Qué hay pa' dañar', un espacio de conversación que comparte junto a la humorista Johana Velandia.

¿Qué mensaje recibió Valentina Taguado sobre la fama?

En vista del 'boom' que está teniendo la locutora en redes sociales, es común que se asomen las críticas de diferente tipo.

Sin embargo, no todo el contenido es negativo debido a que la también influencer reveló un mensaje que recibió por parte de una persona con la que labora en el programa matutino que se transmite por YouTube y la app del Canal RCN.

Valentina Taguado
Valentina Taguado hace parte de la propuesta 'Qué hay pa' dañar' | Foto del Canal RCN.

En efecto, en el papel se lee que le escribieron positivamente a Valentina palabras relacionadas con la fama, en medio de los que a veces la han tachado.

"Porque su grandeza no está en la fama, está en su humildad. Con cariño, ATT: el chico del café", dice el mensaje.

Entonces, la participante de MasterChef Celebrity 2025 remarcó que no necesariamente se trata del escenario donde labora, sino, más bien, de la gente con la que se rodea en su trabajo. Demostrando que la aprecian.

¿Por qué Valentina Taguado es criticada?

Como se había mencionado anteriormente, Valentina Taguado ha estado en la balanza en la que unos la aceptan y otros están en desacuerdo.

Valentina Taguado
Valentina Taguado ha despertado diferentes críticas | Foto del Canal RCN.

En medio de su participación en MasterChef, la locutora ha ganado más visibilidad y eso ha sido notorio en sus redes sociales. Para algunos, su actitud es de admirar, mientras que, para otros, es muy "directa".

Independientemente de lo que sea, la influenciadora sigue trabajando y enfocada en sí misma. Por eso, a diferencia de otras figuras públicas, suele no responder o hacer eco a los comentarios negativos que recibe, siendo esto una estrategia para demostrar que continuará haciendo lo que le agrada.

