Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mariana Zapata contó todo en reality de Alofoke sobre su polémica con Melissa Gate

Mariana Zapata se sinceró sobre su conflicto con Melissa Gate en La casa de Alofoke.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mariana Zapata y Melissa Gate
Mariana Zapata recordó su pleito con Melissa Gate/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapata reveló a sus compañeros en La casa de Alofoke lo que ocurrió entre ella y la creadora de contenido Melissa Gate.

Artículos relacionados

¿Qué contó Mariana Zapata sobre Melissa Gate?

La paisa reveló a varios de los participantes por qué se dio su rivalidad con la influenciadora.

La influenciadora explicó que su amistad se dio en medio de la campaña para hacer parte de La casa de los famosos Colombia debido a que, aunque no la conocía le gustó su personalidad.

Mariana Zapata habla de Melissa Gate

Indicó que ambas se apoyaron bastante en la campaña de cada una, pero una vez Melissa Gate salió del reality las cosas empezaron a complicarse entre ellas.

Mariana contó que ella la buscó, pero Melissa no le contestaba en celular y ella le dio tiempo pensando que quizás era por haber perdido la competencia y estar abrumada al respecto, pero con el pasar del tiempo ella seguía indiferente.

Artículos relacionados

Pese a las críticas que recibió por apoyar a Melissa y que su equipo de trabajo le aconsejara que no la involucrara en su emprendimiento, ella quiso llamarla para que la apoyara en un evento de belleza como imagen.

La respuesta de Melissa no le gustó, no por la cantidad, sino por la forma de hacerlo y la energía que sintió alrededor.

Mariana Zapata habló de Melissa Gate

El streamer Mr Stiven, quien era su novio en ese momento, hizo pública la cuestión defendiéndola y ella decidió hacer un live explicando las cosas a sus seguidores y allí Melissa Gate la buscó para arreglar las cosas, pero ella ya no quiso.

Artículos relacionados

¿Mariana Zapata perdió seguidores por culpa de Melissa Gate?

La paisa confesó que luego de apoyar a Melissa Gate perdió más de 30 mil seguidores en sus redes sociales que no estuvieron de acuerdo con eso, pero comentó que a ella eso no le importó, por lo que, sí le dolió el comportamiento que tuvo la influenciadora con ella.

Asimismo, indicó que ya siente que no pueden volver a ser amigas, pero está a la expectativa de cómo pueda ser su reencuentro con ella debido a que este lunes Melissa Gate ingresará al mismo reality.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón rompió el silencio sobre su nueva relación Juliana Calderón

Juliana Calderón rompió el silencio y reveló si está o no con ex de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón se pronunció tras ver el revuelo que causó su nueva relación y ser asociada con Juan David Tejada: "Yo veré con quién estoy"

Yina Calderón reveló la millonaria propuesta que le hizo La Liendra Yina Calderón

Yina Calderón reveló la jugosa propuesta que le hizo La Liendra y ella rechazó: "Ni por un millón"

Yina Calderón habló por primera vez sobre la supuesta propuesta que le hizo La Liendra en La casa de los famosos Colombia.

Valeria Aguilar sacó a la luz fotos de su pasado MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar de MasterChef sacó a la luz fotos de su pasado e hizo confesión: así lucía

Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity, enternece al sacar a la luz cómo lucía cuando pequeña y hacer emotiva confesión.

Lo más superlike

Beéle y Sara Orrego protagonizaron video Talento nacional

Beéle dejó ver cuál es su relación con Sara Orrego en video de "Lençóis Maranhenses"

Beéle rompió el silencio tras semanas de rumores sobre una relación con Sara Orrego en video de su nueva canción "Lençóis Maranhenses".

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila quedaron empatadas en el reto individual de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron en MasterChef: ¿quién evitará ir al reto de eliminación?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era? Talento nacional

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”