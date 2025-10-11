Mariana Zapata contó todo en reality de Alofoke sobre su polémica con Melissa Gate

La influenciadora Mariana Zapata reveló a sus compañeros en La casa de Alofoke lo que ocurrió entre ella y la creadora de contenido Melissa Gate.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

¿Qué contó Mariana Zapata sobre Melissa Gate?

La paisa reveló a varios de los participantes por qué se dio su rivalidad con la influenciadora.

La influenciadora explicó que su amistad se dio en medio de la campaña para hacer parte de La casa de los famosos Colombia debido a que, aunque no la conocía le gustó su personalidad.

Indicó que ambas se apoyaron bastante en la campaña de cada una, pero una vez Melissa Gate salió del reality las cosas empezaron a complicarse entre ellas.

Mariana contó que ella la buscó, pero Melissa no le contestaba en celular y ella le dio tiempo pensando que quizás era por haber perdido la competencia y estar abrumada al respecto, pero con el pasar del tiempo ella seguía indiferente.

Artículos relacionados Yina Calderón Esta fue la drástica sanción que le impusieron a Yina por pasar el límite en 'La mansión de Luinny'

Pese a las críticas que recibió por apoyar a Melissa y que su equipo de trabajo le aconsejara que no la involucrara en su emprendimiento, ella quiso llamarla para que la apoyara en un evento de belleza como imagen.

La respuesta de Melissa no le gustó, no por la cantidad, sino por la forma de hacerlo y la energía que sintió alrededor.

El streamer Mr Stiven, quien era su novio en ese momento, hizo pública la cuestión defendiéndola y ella decidió hacer un live explicando las cosas a sus seguidores y allí Melissa Gate la buscó para arreglar las cosas, pero ella ya no quiso.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara rompió en llanto tras sorprendente noticia en sus últimos días de embarazo

¿Mariana Zapata perdió seguidores por culpa de Melissa Gate?

La paisa confesó que luego de apoyar a Melissa Gate perdió más de 30 mil seguidores en sus redes sociales que no estuvieron de acuerdo con eso, pero comentó que a ella eso no le importó, por lo que, sí le dolió el comportamiento que tuvo la influenciadora con ella.

Asimismo, indicó que ya siente que no pueden volver a ser amigas, pero está a la expectativa de cómo pueda ser su reencuentro con ella debido a que este lunes Melissa Gate ingresará al mismo reality.