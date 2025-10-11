Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate oficialmente se fue de Colombia: esto dijo tras su llegada a República Dominicana

Melissa Gate mostró detalles de cómo fue el recibimiento en el país en el que estará en las próximas semanas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Melissa Gate dejó oficialmente Colombia. Foto | Canal RCN.

La participación de Melissa Gateen 'La casa de Alofoke' sigue siendo tema de conversación en redes sociales, pues tal y como se esperaba, su llegada a República Dominicana causó furor entre sus fans, pues así lo presumió en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram.

Artículos relacionados

¿Melissa Gate ya viajó a República Dominicana? Esto reveló

En las últimas horas, la reconocida creadora de contenido sorprendió al confirmar que, oficialmente se encuentra en territorio dominicano, por lo que generó expectativa por lo que será su participación en el reality de convivencia.

Artículos relacionados

En la grabación que rápidamente obtuvo miles de 'corazones', se puede observar con detalle cómo fue la llegada la antioqueña a este país, en donde fue recibida por sus más fieles seguidores.

Artículos relacionados

"La verdad es un honor tenerlos aquí, tener el apoyo de todos ustedes, muchísimas gracias los quiero un montón, espero no decepcionarlos, nos vemos en la casa de Alofoke", señaló mientras eran registrada por sus fans.

¿Cómo fue la llegada de Melissa Gate a República Dominicana?

En el comentado video, también se aprecia que, como parte del recibimiento, algunos locales bailaron junto a ella vestidos con trajes típicos, además, ella lució una banda con los colores de la bandera de República Dominicana.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Melissa Gate llegó a República Dominicana, así fue su recibimiento. Foto | Canal RCN.

Tras su llegada a este destino, fanáticos de Melissa y del formato esperan ansiosos su ingreso oficial a La casa de Alofoke, pues desde que se anunció su presencia en el reality, muchos han estado expectantes por su participación, pues en sus recientes declaraciones, la paisa ha dejado claro que va dispuesta a todo en la competencia.

Sin duda, uno de los reencuentros más esperados el día de hoy, es el de Melissa con Mariana Zapata, con quien sostuvo una relación de amistad que, hace unos meses se terminó cuando Zapata cuestionó duramente el hecho de que Melissa, siendo supuestamente su amiga, le cobrara por visitar el stand que tenía su empresa durante una feria en Medellín.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Melissa Gate presumió su llegada a República Dominicana. Foto | Canal RCN.

Por ahora, los ojos de los fans están puestos en ambas influenciadoras, especialmente en Gate, quien se ha caracterizado por ser una de las creadoras de contenido más controversiales del medio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón rompió el silencio sobre su nueva relación Juliana Calderón

Juliana Calderón rompió el silencio y reveló si está o no con ex de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón se pronunció tras ver el revuelo que causó su nueva relación y ser asociada con Juan David Tejada: "Yo veré con quién estoy"

Yina Calderón reveló la millonaria propuesta que le hizo La Liendra Yina Calderón

Yina Calderón reveló la jugosa propuesta que le hizo La Liendra y ella rechazó: "Ni por un millón"

Yina Calderón habló por primera vez sobre la supuesta propuesta que le hizo La Liendra en La casa de los famosos Colombia.

Valeria Aguilar sacó a la luz fotos de su pasado MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar de MasterChef sacó a la luz fotos de su pasado e hizo confesión: así lucía

Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity, enternece al sacar a la luz cómo lucía cuando pequeña y hacer emotiva confesión.

Lo más superlike

Beéle y Sara Orrego protagonizaron video Talento nacional

Beéle dejó ver cuál es su relación con Sara Orrego en video de "Lençóis Maranhenses"

Beéle rompió el silencio tras semanas de rumores sobre una relación con Sara Orrego en video de su nueva canción "Lençóis Maranhenses".

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila quedaron empatadas en el reto individual de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron en MasterChef: ¿quién evitará ir al reto de eliminación?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era? Talento nacional

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”