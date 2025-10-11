Melissa Gate oficialmente se fue de Colombia: esto dijo tras su llegada a República Dominicana

La participación de Melissa Gateen 'La casa de Alofoke' sigue siendo tema de conversación en redes sociales, pues tal y como se esperaba, su llegada a República Dominicana causó furor entre sus fans, pues así lo presumió en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

¿Melissa Gate ya viajó a República Dominicana? Esto reveló

En las últimas horas, la reconocida creadora de contenido sorprendió al confirmar que, oficialmente se encuentra en territorio dominicano, por lo que generó expectativa por lo que será su participación en el reality de convivencia.

Artículos relacionados Yina Calderón Esta fue la drástica sanción que le impusieron a Yina por pasar el límite en 'La mansión de Luinny'

En la grabación que rápidamente obtuvo miles de 'corazones', se puede observar con detalle cómo fue la llegada la antioqueña a este país, en donde fue recibida por sus más fieles seguidores.

Artículos relacionados Talento nacional Mariana Zapata explotó tras comentario ofensivo sobre su físico en La casa de Alofoke

"La verdad es un honor tenerlos aquí, tener el apoyo de todos ustedes, muchísimas gracias los quiero un montón, espero no decepcionarlos, nos vemos en la casa de Alofoke", señaló mientras eran registrada por sus fans.

¿Cómo fue la llegada de Melissa Gate a República Dominicana?

En el comentado video, también se aprecia que, como parte del recibimiento, algunos locales bailaron junto a ella vestidos con trajes típicos, además, ella lució una banda con los colores de la bandera de República Dominicana.

Melissa Gate llegó a República Dominicana, así fue su recibimiento. Foto | Canal RCN.

Tras su llegada a este destino, fanáticos de Melissa y del formato esperan ansiosos su ingreso oficial a La casa de Alofoke, pues desde que se anunció su presencia en el reality, muchos han estado expectantes por su participación, pues en sus recientes declaraciones, la paisa ha dejado claro que va dispuesta a todo en la competencia.

Sin duda, uno de los reencuentros más esperados el día de hoy, es el de Melissa con Mariana Zapata, con quien sostuvo una relación de amistad que, hace unos meses se terminó cuando Zapata cuestionó duramente el hecho de que Melissa, siendo supuestamente su amiga, le cobrara por visitar el stand que tenía su empresa durante una feria en Medellín.

Melissa Gate presumió su llegada a República Dominicana. Foto | Canal RCN.

Por ahora, los ojos de los fans están puestos en ambas influenciadoras, especialmente en Gate, quien se ha caracterizado por ser una de las creadoras de contenido más controversiales del medio.