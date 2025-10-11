Aida Victoria Merlano se quejó de su pequeño hijo por particular motivo | VIDEO

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano sigue disfrutando de su rol como madre primeriza. Pese a las polémicas que ha tenido con su exesposo, el empresario Juan David Tejada, la influencer no deja de derrochar amor junto a su bebé.

Aida Victoria Merlano ha demostrado lo mucho que le ha gustado ser mamá. Si bien es cierto que ha tenido que enfrentar uno que otro reto, la mujer del Caribe no desaprovecha ni un solo minuto junto a Emiliano, así se llama su hijo.

¿Por qué Aida Victoria Merlano se quejó de su hijo, Emiliano?

La influencer apareció en un nuevo video con Emiliano, ya que cabe mencionar que días atrás reveló el rostro de su bebé y, por ello, ya no tiene problema en que los seguidores e internautas lo vean.

En esta nueva ocasión, el video que protagonizó Aida y su pequeño hijo es comunicándose entre sí, pues le está haciendo reclamo porque no pudo dormir casi.

"Tías, Emiliano se portó mal, ahí les pongo las quejas. Tuvimos una conversación muy seria", escribió Aida Victoria Merlano.

El amoroso video muestra a la influenciadora hablándole a Emiliano y él le responde con carcajadas, lo que hizo que los usuarios digitales quedaran encantados con el bebé. Asimismo, el pequeño se quedó mirando fijamente a la cámara.

A continuación, el tierno video de Aida Victoria Merlano con su hijo, Emiliano:

¿Qué pasó con Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada tras polémica?

Tras la polémica con su exesposo, Aida Victoria Merlano no se ha vuelto a pronunciar. La expareja se hizo álgidas acusaciones entre sí, pero lo más impactante fue cuando la creadora de contenido dijo que Juan David Tejada no respondería económicamente por el bebé que tuvieron juntos.

Sin embargo, parece ser que habrían llegado a un acuerdo debido a que no ha habido más declaraciones tras la controversia, razón por la que cada figura pública se encuentra haciendo su vida; mientras que Aida Victoria sigue con sus campañas y dedicada a las redes sociales, Juan David sigue con sus negocios y también está emergiendo en las plataformas digitales.