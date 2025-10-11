Daniela Ospina celebró el cumpleaños de su hijo con una polémica foto familiar

Daniela Ospina, compartió en sus redes las fotografías de celebración del segundo cumpleaños cumpleaños de su hijo menor, Lorenzo, pero lo que comenzó como una tierna publicación terminó generando conversación y opiniones divididas entre los seguidores.

Pues fueron dos los detalles que llamaron especialmente la atención, una foto de su embarazo y la presencia de su hija mayor, Salomé.

Artículos relacionados Yina Calderón Esta fue la drástica sanción que le impusieron a Yina por pasar el límite en 'La mansión de Luinny'

¿Por qué la foto del embarazo de Daniela Ospina causó tantos comentarios?

Daniela publicó una fotografía recordando la etapa en la que esperaba a Lorenzo, en ella se puede ver con su pancita avanzada, luciendo tranquila, radiante y llena de expectativa por la llegada de su bebé con su actual pareja, el actor y cantante Gabriel Coronel, acompañada de un texto corto.

"Te soñé tanto Lorenzo" Expresó.

La imagen despertó rápidamente comparaciones en redes sociales, pues varios usuarios recordaron su primer embarazo, cuando esperaba a su hija Salomé junto al futbolista James Rodríguez, y señalaron que en esta ocasión Daniela se veía más plena y feliz.

Aunque ella no se refirió a estos comentarios, seguidores destacaron la serenidad y brillo que proyectaba en su segundo embarazo, interpretándolo como una etapa presente más equilibrada y acompañada emocionalmente.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio respondió a críticas por exponer privacidad con su novia

¿Qué pasó con Daniela y su hija Salomé y por qué su presencia llamó la atención?

El segundo motivo que generó conversación fue la presencia de Salomé en las fotografías del cumpleaños, este detalle sorprendió porque, apenas hace unos días, se celebró también el cumpleaños del hijo menor de James Rodríguez, donde Salomé no estuvo presente compartiendo con el niño y la familia de su padre.

Daniela Ospina celebró el primer año de su hijo Lorenzo y compartió fotos inéditas de su segundo embarazo, lo que generó conversación en redes.(AFP: Ivan Apfel)

Muchos comenzaron a cuestionar por qué la pequeña no estaba al lado de su padre en una fecha tan especial y en cambio en las fotografías de Daniela Ospina sí aparece junto a su hermanito.

Y aunque algunos sugieren que este pudo ser simplemente un tema de agendas o tiempos familiares, otros creen que se trata más de una señal de distanciamiento en la dinámica familiar entre Daniela Ospina, James Rodríguez, su hija y sus respectivas parejas.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano sorprendió con fuerte mensaje en redes: “no olvido a quien me hizo daño”

¿Cómo fue la celebración del pequeño Lorenzo, segundo hijo de Daniela Ospina?

Más allá de los comentarios, la celebración fue sencilla, tierna y muy familiar, en las fotos se observa una decoración infantil, tonos suaves y detalles pensados para un bebé.

Daniela Ospina estuvo seis años y medio casada con James Rodríguez. (Foto Pierre-Philippe Marcou / AFP)

El pastel llamó la atención de muchos: una propuesta saludable y casera hecha con frutas y pancakes, mostrando la intención de la pareja de mantener un estilo de vida equilibrado incluso en las celebraciones más especiales.

Y Daniela volvió a demostrar ante las personas que siguen de cerca cada una de sus etapas, que vive una etapa tranquila y centrada en su familia, aunque en las redes sus seguidores siguen sacando sus propias conclusiones frente a las dinámicas familiares.