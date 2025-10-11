Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Juan David Tejada habría lanzado indirecta a Aida Victoria: “La clase de padre que eres”

Sara Tejada envía mensaje a su padre que seguidores interpretan como pulla a Aida Victoria Merlano.

Luego de la reciente polémica de Aida Victoria Merlano con su expareja Juan David Tejada, la hija mayor del empresario compartió un curioso video en el que habría lanzado una pulla a la influencer barranquillera.

¿Por qué la hija mayor de Juan David Tejada habría lanzado pulla a Aida Victoria?

La hija mayor, conocida en redes sociales como Sara Tejada, quien suele compartir contenido en su cuenta de TikTok donde suma más de 163 mil seguidores, fotos suyas, algunas junto a caballos y otras con su progenitora y su papá.

En una reciente publicación, la hija de Tejada aparece en una fotografía tipo selfie junto a su papá en un ascensor. A primera vista, podría parecer una tierna imagen de los dos; sin embargo, lo que llamó la atención de los seguidores fue el mensaje con el que compartió la publicación.

“No sabes lo importante que eres en mi vida. Gracias por ser mi papá; eres por lo cual le agradezco a Dios todos los días. Solo tú y yo sabemos la clase de padre que eres y diría que eres el mejor de todo el mundo. Eres mi héroe, mi ejemplo a seguir y me siento tan orgullosa de ti”, escribió la hija de Tejada.

Por supuesto, muchos de los seguidores interpretaron el mensaje como una indirecta a Aida Victoria Merlano y elogiaron a la hija del empresario.

¿Por qué critican a Aida Victoria tras publicación de la hija de Juan David Tejada?

“Pues si la hija sale a defender a su papi es porque es un buen padre. Dejen de creer que Aida Victoria es perfecta”, escribió una seguidora.

Recordemos que la relación de Aida Victoria y Juan David Tejada ha estado envuelta en polémicas, luego de un rifirrafe entre ellos en redes sociales, en el que, según el empresario, la influencer no le permitía ver a su pequeño hijo.

Mientras que la influencer, por su parte, ha alegado que esto es mentira y recientemente reveló unos chats en los que Tejada se muestra grosero con ella y le hace advertencias tras sucesos que han pasado entre ellos.

La pareja, según lo revelado, se separó tres días después del nacimiento del pequeño Emiliano, quien está por cumplir cuatro meses.

