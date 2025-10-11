Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón, hermana de Yina, lanza mensaje que vinculan con el ex de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, publicó un mensaje que muchos relacionan con el ex de Aida Victoria Merlano.

Juliana Calderón aviva los rumores sobre nuevo romance. (Fotos Canal RCN)

En el mundo digital, donde una sola historia puede desatar una ola de especulaciones, Juliana Calderón ha logrado captar la atención de miles con apenas una frase.

Juliana Calderón genera una ola de especulaciones por su historia de Instagram. (Fotos Canal RCN)

La hermana de la influencer Yina Calderón, compartió una historia en su Instagram que rápidamente se volvió el centro de atención.

¿Por qué los internautas conectan la publicación de Juliana Calderón con el ex de Aida Victoria Merlano?

La publicación muestra a Juliana posando en traje de baño con un mensaje que muchos internautas interpretaron como una señal para la expareja de Aida Victoria Merlano.

Esta teoría ha tomado fuerza entre los seguidores de ambas figuras públicas, debido a los emojis con lo que Juliana acompañó el texto de la fotografía.

“Qué sensación él me causa”, escribió Juliana Calderón en su publicación.

Aunque no hay confirmaciones ni declaraciones oficiales, el contexto ha sido suficiente para alimentar las especulaciones en redes sociales.

Algunos celebran la posibilidad de un nuevo capítulo sentimental para Juliana, mientras otros consideran que quiere entrar en polémica con Aida Victoria Merlano.

Incluso varios seguidores comentaron que no sería raro ya que Juliana Calderón se parece físicamente a Aida.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y La Piry en “La mansión de Luinny”?

Mientras Juliana genera revuelo con una publicación cargada de misterio y romanticismo, su hermana Yina Calderón atraviesa un momento tenso en el reality "La Mansión de Luinny", grabado en República Dominicana.

La creadora de contenido casi es expulsada del programa tras un altercado físico con otra participante, conocida como La Piry.

El incidente ocurrió luego de una broma que desató la furia de Yina, quien terminó empujando a su compañera a una piscina y sujetándola del cabello bajo el agua.

La escena, que se viralizó rápidamente, provocó la intervención inmediata del equipo de producción y la decisión de retirarla del show, hasta que la misma Piry intervino para que no ocurriera.

En contraste con el escándalo que rodea a Yina, Juliana ha optado por una estrategia más sutil pero igual de efectiva: una imagen, una frase ambigua y el silencio posterior que deja espacio a la interpretación.

Relacionan mensaje de Juliana Calderón con el ex de Aida Victoria Merlano.
Relacionan historia de Juliana Calderón con la expareja de Aida Victoria Merlano. (Fotos Canal RCN)
