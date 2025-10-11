Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi se hace sentir y deja clara su posición en MasterChef Celebrity, ¿qué sentenció?

Violeta Bergonzi demostró que su participación en MasterChef Celebrity no es en vano, aún y cuando algunos no la quieren.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi se hace sentir y deja clara su posición en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

La competencia de MasterChef Celebrity, 10 años, no solo está demostrando el talento culinario, sino también las diferencias y otros factores que se van desarrollando en el formato de cocina del Canal RCN.

Una de las participantes que más ha sido punto de críticas, tanto positivas como negativas, es la presentadora Violeta Bergonzi, quien subió una recopilación en video de momentos importantes para ella en la competencia y le agregó un sentido mensaje.

¿Qué sentenció Violeta Bergonzi sobre su participación en MasterChef Celebrity 2025?

MasterChef Celebrity 2025 ya va en su Top 7, ningún participante se quiere ir y Violeta Bergonzi está demostrando nivel en cada capítulo del programa, el cual se puede ver en la app del Canal RCN.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi es de las más sobresalientes en MasterChef | Foto del Canal RCN.

En efecto, la presentadora se convirtió en un personaje de cariños y discordias. Esto es algo común en el juego gastronómico, ya que el público suele identificarse con algunos y otros no.

En el video, Violeta destacó momentos como cuando fue la primera en pasar al selecto Top 10, entre otras más experiencias en las que por su trabajo destacó por encima de los demás.

Asimismo, sentenció que para ella, en estos momentos de la competencia, hasta ahora está comenzando el juego, pues todos permanecen a la expectativa de llegar a la final, la cual se ejecuta con cuatro celebridades.

"¡Y saber que el juego apenas comienza! ¡Vamos con toda! Gracias a mi equipo Violeta", fue lo primero que escribió.

 

¿Por quiénes Violeta Bergonzi está cocinando en MasterChef Celebrity?

Por otro lado, Bergonzi remarcó su espiritualidad, pues consignó que Dios siempre la lleva de su mano, lo cual le ha permitido mirar hacia adelante.

De manera conjunta, recalcó que su desempeño es el reflejo de su esfuerzo por sus hijos, esposo, padres y hermana, quienes son su mayor motor junto a los fans que tiene.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi se convirtió en un personaje de cariños y discordias | Foto del Canal RCN.

Así las cosas, Violeta sigue en la búsqueda de avanzar en MasterChef Celebrity 2025 y demostró que lo hará como dé lugar, así eso traiga críticas de por medio.

Para ver a Violeta Bergonzi en MasterChef y las demás celebridades, descarga gratis la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

