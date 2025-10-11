Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jeff Bezos sorprende al mundo con su declaración sobre la IA: “Solo ellos sobrevivirán”

Jeff Bezos dio un anuncio, a modo de advertencia, relacionado con la IA que llamó la atención de las personas en general.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Jeff Bezos
Jeff Bezos sorprende al mundo con su declaración sobre la IA | Foto Chandan Khanna / AFP.

La inteligencia artificial (IA) es un tema que constantemente se aborda en la tecnología, puntualmente sobre el impacto que tiene en distintos aspectos, uno de ellos el empleo.

Recientemente, se llevó a cabo la Italian Tech Week 2025, en donde estuvo el magnate Jeff Bezos y lanzó una advertencia sobre la IA.

¿Cuál fue el análisis de Jeff Bezos sobre la IA?

Una de las premisas que más preocupa en torno a la IA tiene que ver son su "capacidad" para sustituir al ser humano, siendo un factor de análisis el empleo.

Jeff Bezos
Jeff Bezos es un éxito empresario en el mundo tecnológico | Foto Alexander Tamargo / Getty Images via AFP.

A partir de ello, el fundador de Amazon dio su opinión. En esta oportunidad, acerca del tipo de trabajador que, por más avance que tenga la herramienta tecnológica, no podrá ser reemplazado y "sobrevivirán".

"La creatividad es lo que diferencia a las personas de las máquinas", aseguró.

Teniendo en cuenta recopilaciones de El confidencial, el magnate comentó que inventar es esencial en la humanidad y, por ende, responsable de la mejora tecnológica.

Por lo tanto, aquellos que son los cerebros detrás de las invenciones, son los que permiten el avance como tal. Asimismo, emergen nuevos inventos.

Inclusive, en sus declaraciones, se refirió a su éxito con Amazon, ya que indicó que gracias a la mentalidad de avance, junto a la necesidad de innovación, es que logró crecer mundialmente.

¿Cuál fue la experiencia de infancia que marcó a Jeff Bezos para lograr el éxito?

El magnate se fue a años pasados, puntualmente a su época de infancia. De acuerdo con Jeff Bezos, hubo una experiencia que impactó en su modo de ver las cosas vinculado a la creatividad.

Junto a su abuelo, el empresario arregló un tractor sin ayuda de terceros. Con base en esta experiencia, eso fue lo que le permitió comprender la importancia de enfrentarse a retos y solucionarlo con ingenio.

Por lo tanto, para Bezos la verdadera esencia de un inventor está en su creatividad aplicada, dividida en su habilidad para crear, ajustar y encontrar soluciones.

Inteligencia artificial, IA
La IA demanda de la invención humana | Foto de Freepik.

Inclusive, indicó que cuando busca a trabajadores para sus organizaciones, lo que más valora es la capacidad de invención de los aspirantes.

"Cuando entrevisto a candidatos, les pido que me den un ejemplo de algo que hayan inventado", reveló.

