Martín Elías Jr. confesó que se gasta MILLONES en el diezmo

Martín Elías Jr sorprendió al confesar en una entrevista que dona millones de pesos a la iglesia a la que asiste.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Hijo de Martín Elías gasta una millonada en el diezmo de la iglesia.
Martín Elías Jr confiesa cuánto porcentaje de su dinero dona a la iglesia. (Foto del Canal RCN)

El cantante vallenato Martín Elias Jr habló en una entrevista sobre el uso y la distribución del dinero que gana, asegurando que un parte lo destina a apoyar a su iglesia para fortalecer su vínculo con Dios.

Las palabras del joven artista generaron muchos comentarios entre sus seguidores y los internautas, mientras unos le critican sus ayudas a la parte espiritual, otros le celebran y lo felicitan por su compromiso con su fe.

“Siempre sacó mi diezmo, le doy dos millones a la iglesia. Desde que tengo uso de razón Dios ha sido mi pilar en todo”, expresó Martín Elías Jr.

Además, el cantante vallenato asegura que seguirá dando el 10 % de su dinero sin importar lo que pase y lo difícil que sea porque para él, Dios es primordial en su vida. También contó que le da la gran mayoría de su dinero a su mamá para que lo ahorre y se lo cuide.

¿Cuál es la carrera musical de Martín Elías Jr?

La carrera musical de Martín Elías Jr. comenzó con su debut en la música vallenata, lanzando su primer álbum titulado "Mi presentación" el 14 de noviembre de 2024, coincidiendo con su cumpleaños número 17. El joven cantante quiere continuar con el legado de la dinastía Díaz que comenzó su abuelo Diomedes.

Su primer álbum, con 6 canciones, lo grabó junto al acordeonero Santiago Oñate y Los Alcabala. Además, estuvo bajo la coordinación de Rolando Ochoa quien fue acordeonero y muy amigo de su padre Martín Elías.

Martincito, como le dicen de cariño, ya prepara su gira nacional en ciudades como Bucaramanga, Duitama, Yopal, Neiva, Cúcuta e Ibagué.

¿Qué reconocimientos ha tenido Martín Elías Jr en su carrera musical?

Martín Elías Jr. fue galardonado como Revelación Juvenil en los UparAwards 2025, consolidándose como una de las jóvenes promesas en ascenso del vallenato.

“Mi gente, ganamos. Gracias a Dios y a ustedes, mis Martinistas. Mami “Caya”, te dedico este triunfo. Papá Elías, desde el cielo, quiero que estés orgulloso. Gracias a “Mi Negra”, a mis managers Carlos Daniel Bloom, y a mi hermano Sebastián Díaz. Los amo. Expresó el cantante en sus redes sociales.

El evento tuvo lugar en Valledupar, capital del Cesar, el martes 29 de julio reuniendo artistas, medios y fanáticos del vallenato.

