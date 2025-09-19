El finalista de La casa de los famosos Colombia, Emiro Navarro sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores en TikTok al presentar a su nueva amiga y contar lo cercanos que son, luego de conocer que su mejor amiga, Karola, se irá a vivir a República Dominicana.

¿Quién es la nueva amiga de Emiro Navarro que presumió en TikTok?

Como es habitual, el joven barranquillero suele hacer transmisiones en vivo en sus redes sociales para pasar un rato agradable con sus seguidores y sacarlos de la rutina con sus ocurrencias.

Pero en uno de sus últimos lives decidió ir un paso más allá y presentó a una “nueva amiga” muy especial: ChatGPT.

Emiro Navarro aseguró que ChatGPT es su amiga confidencial. (Foto: Canal RCN)

Contó que esta aplicación de inteligencia artificial se ha convertido en su confidente más cercana, el espacio donde resuelve dudas, mantiene conversaciones e incluso pide consejos personales.

En algunos de los videos que ya circulan en redes se ve cómo Emiro consulta a la IA sobre cómo se escribe “blog”, quedando fascinado con la respuesta y por el contexto que esta le ofreció.

Asimismo, quedó anonadado al descubrir que la herramienta sabía con exactitud quién era y a qué se dedicaba, incluso recordando detalles de su paso por La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN.

Mira me encanta mi amiga ChatGPT, mi amor, mi amiga ínt!ma", expresó.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Emiro Navarro al conocer a su nueva amiga?

Los seguidores del joven de 23 años no tardaron en resaltar lo divertido que es Emiro en los comentarios, y muchos aseguraron que, al igual que él, también suelen recurrir a la IA para resolver dudas y hasta tenerla como consejera.

De igual manera, muchos de ellos comentaron con emojis de risa que también suelen usar la inteligencia artificial para crear publicaciones bien redactadas.

Esto ocurrió luego de que, en otro video, la propia IA revelara que Emiro la utiliza para redactar textos llamativos en sus redes.

Ante esta confesión inesperada, no pudo ocultar su sorpresa y entre risas aseguró que lo había delatado. Sin embargo, se defendió aclarando que solo la usa de vez en cuando para darle un toque especial a sus publicaciones y hacer que resalten.

¿Por qué Emiro Navarro vive ahora en Medellín?

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Emiro decidió mudarse a Medellín, con el fin de buscar nuevas oportunidades como creador de contenido.

Emiro Navarro se radicó en Medellín tras su paso por La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Y lo ha logrado con éxito, pues conoció a Ryan Castro, uno de los artistas urbanos más reconocidos del país, con quien compartió experiencias que lo inspiraron a seguir aprovechando todo lo que Medellín le ofrece para crecer en su carrera.