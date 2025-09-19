Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Emiro Navarro sorprendió a sus seguidores con nueva amiga en TikTok Live, ¿y Karola?

Emiro Navarro emocionó a sus seguidores al presentar a su nueva amiga, con quien reveló tener una relación muy cercana.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Emiro Navarro tiene una nueva amiga
Emiro Navarro reveló en un live en TikTok a su nueva amiga confidencial. (Foto Izquierda: Canal RCN | Foto Derecha: Freepik)

El finalista de La casa de los famosos Colombia, Emiro Navarro sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores en TikTok al presentar a su nueva amiga y contar lo cercanos que son, luego de conocer que su mejor amiga, Karola, se irá a vivir a República Dominicana.

Artículos relacionados

¿Quién es la nueva amiga de Emiro Navarro que presumió en TikTok?

Como es habitual, el joven barranquillero suele hacer transmisiones en vivo en sus redes sociales para pasar un rato agradable con sus seguidores y sacarlos de la rutina con sus ocurrencias.

Pero en uno de sus últimos lives decidió ir un paso más allá y presentó a una “nueva amiga” muy especial: ChatGPT.

Emiro Navarro tiene una nueva amiga
Emiro Navarro aseguró que ChatGPT es su amiga confidencial. (Foto: Canal RCN)

Contó que esta aplicación de inteligencia artificial se ha convertido en su confidente más cercana, el espacio donde resuelve dudas, mantiene conversaciones e incluso pide consejos personales.

En algunos de los videos que ya circulan en redes se ve cómo Emiro consulta a la IA sobre cómo se escribe “blog”, quedando fascinado con la respuesta y por el contexto que esta le ofreció.

Asimismo, quedó anonadado al descubrir que la herramienta sabía con exactitud quién era y a qué se dedicaba, incluso recordando detalles de su paso por La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN.

Mira me encanta mi amiga ChatGPT, mi amor, mi amiga ínt!ma", expresó.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Emiro Navarro al conocer a su nueva amiga?

Los seguidores del joven de 23 años no tardaron en resaltar lo divertido que es Emiro en los comentarios, y muchos aseguraron que, al igual que él, también suelen recurrir a la IA para resolver dudas y hasta tenerla como consejera.

De igual manera, muchos de ellos comentaron con emojis de risa que también suelen usar la inteligencia artificial para crear publicaciones bien redactadas.

Esto ocurrió luego de que, en otro video, la propia IA revelara que Emiro la utiliza para redactar textos llamativos en sus redes.

Ante esta confesión inesperada, no pudo ocultar su sorpresa y entre risas aseguró que lo había delatado. Sin embargo, se defendió aclarando que solo la usa de vez en cuando para darle un toque especial a sus publicaciones y hacer que resalten.

Artículos relacionados

¿Por qué Emiro Navarro vive ahora en Medellín?

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Emiro decidió mudarse a Medellín, con el fin de buscar nuevas oportunidades como creador de contenido.

Emiro Navarro tiene una nueva amiga
Emiro Navarro se radicó en Medellín tras su paso por La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Y lo ha logrado con éxito, pues conoció a Ryan Castro, uno de los artistas urbanos más reconocidos del país, con quien compartió experiencias que lo inspiraron a seguir aprovechando todo lo que Medellín le ofrece para crecer en su carrera.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025. Talento nacional

Valeria Aguilar sufrió divertido accidente durante su visita al Canal RCN, ¿qué le pasó?

Tras su salida de MasterChef Celebrity, Valeria Aguilar desató al protagonizar un inesperado accidente.

Juliana Calderón, Yaya Muñoz, José Rodríguez Juliana Calderón

Juliana Calderón es directa con la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez: "Todas las noches"

A Juliana Calderón no le importó poner en tela de juicio el noviazgo entre Yaya Muñoz y José Rodríguez.

¿Qué dijo el hijo de La Gorda Fabiola a un año de la partida de su madre? Talento nacional

Hijo de La Gorda Fabiola dedicó emotivo mensaje a un año de su muerte

Se cumple un año del fallecimiento de La Gorda Fabiola y su hijo la recordó con un emotivo mensaje en redes sociales.

Lo más superlike

¿Qué significa el curioso término “muchacha antigua” en Demon Slayer? Viral

Demon Slayer desata tendencia viral con el curioso término “muchacha antigua”

La nueva película de Demon Slayer trajo consigo un curioso término que hoy causa furor en redes sociales.

Galilea Montijo cuenta el desplante de Leonardo DiCaprio en México Talento internacional

Galilea Montijo vivió un incómodo momento con Leonardo DiCaprio tras su visita a México

Falcao sufrió ansiedad Falcao

Falcao revela que sufrió ansiedad: ¿cómo controlarla, según la IA?

Altafulla, Karina García y Lina Tejeiro Altafulla

Voz de Karina sale en nueva canción de Altafulla con exnovio de Lina Tejeiro

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Lo que se sabe del posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025