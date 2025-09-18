Jessi Uribe presumió en redes los regalos del baby shower de su hija y desató una fuerte polémica

El cantante Jessi Uribe encendió las redes al publicar una foto con Paola Jara y los regalos que recibieron en días pasados del baby shower de su hija Emilia.

¿Cuál es la foto que publicó Jessi Uribe mostrando los regalos del baby shower de su hija Emilia?

Recientemente, el cantante Jessi Uribe compartió con sus más de siete millones de seguidores en Instagram, los numerosos regalos que recibió su hija Emilia durante el baby shower realizado días atrás.

En la fotografía publicada en su perfil, el artista aparece junto a la también cantante Paola Jara. Ambos posan abrazados y rodeados de una gran cantidad de obsequios, entre los que destacan artículos indispensables para acompañar la crianza de su hija en sus primeros años de vida.

En la publicación, el intérprete de ‘Si me ven llorando’ agradeció a sus invitados con un breve mensaje y, con un emoji, insinuó que los regalos fueron excesivos, lo que desató la molestia y críticas de varios de sus seguidores.

Jessi Uribe y Paola Jara recibieron miles de críticas por presumir en redes los regalos del baby shower de su hija Emilia. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

¿Por qué Jessi Uribe recibió críticas por la foto del baby shower de su hija Emilia?

Aunque la fotografía del artista bumangués era claramente un fotomontaje con el que buscaba bromear, varios de sus seguidores no lo notaron y se incomodaron por la forma en que presumió los supuestos regalos.

En medio de los comentarios, muchos lo criticaron y le pidieron que donara los obsequios, argumentando que, con las ganancias de ambos cantantes, podía costear sin problema todo lo que su hija necesitara.

Otros seguidores, en cambio, decidieron seguirle la broma al artista y comentaron que, sin duda, a Emilia le alcanzarían los pañales hasta los 15 años.

Monten una farmacia de una vez", "No ha nacido el bebé y ya le tienen pañales al nieto" y "Qué bueno que pudieran donar la mitad a mamitas sin apoyo", fueron solo algunos de ellos.

¿Cuándo nacerá la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

La intérprete de ‘Mala Mujer’ atraviesa su séptimo mes de embarazo y muy pronto se retirará temporalmente de los escenarios para disfrutar de su maternidad y esperar con calma la llegada de su hija, prevista para noviembre.

Paola Jara tendrá a su bebé en el mes de noviembre, por lo que aseguró que se retirara de los escenarios. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)