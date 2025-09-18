Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jessi Uribe presumió en redes los regalos del baby shower de su hija y desató una fuerte polémica

Jessi Uribe compartió una foto junto a Paola Jara donde se ven todos los regalos que recibió su hija Emilia en su baby shower.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jessi Uribe presume en redes los regalos del baby shower de su hija Emilia
Jessi Uribe decidió compartir en redes los regalos que recibió Emilia en su baby shower. (Foto izquierda: Sergi Alexander/Getty Images/AFP | Foto derecha: Freepik)

El cantante Jessi Uribe encendió las redes al publicar una foto con Paola Jara y los regalos que recibieron en días pasados del baby shower de su hija Emilia.

Artículos relacionados

¿Cuál es la foto que publicó Jessi Uribe mostrando los regalos del baby shower de su hija Emilia?

Recientemente, el cantante Jessi Uribe compartió con sus más de siete millones de seguidores en Instagram, los numerosos regalos que recibió su hija Emilia durante el baby shower realizado días atrás.

En la fotografía publicada en su perfil, el artista aparece junto a la también cantante Paola Jara. Ambos posan abrazados y rodeados de una gran cantidad de obsequios, entre los que destacan artículos indispensables para acompañar la crianza de su hija en sus primeros años de vida.

En la publicación, el intérprete de ‘Si me ven llorando’ agradeció a sus invitados con un breve mensaje y, con un emoji, insinuó que los regalos fueron excesivos, lo que desató la molestia y críticas de varios de sus seguidores.

Jessi Uribe y Paola Jara revelan en Instagram las fotos de los regalos que recibieron en el baby shower de su hija
Jessi Uribe y Paola Jara recibieron miles de críticas por presumir en redes los regalos del baby shower de su hija Emilia. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Por qué Jessi Uribe recibió críticas por la foto del baby shower de su hija Emilia?

Aunque la fotografía del artista bumangués era claramente un fotomontaje con el que buscaba bromear, varios de sus seguidores no lo notaron y se incomodaron por la forma en que presumió los supuestos regalos.

En medio de los comentarios, muchos lo criticaron y le pidieron que donara los obsequios, argumentando que, con las ganancias de ambos cantantes, podía costear sin problema todo lo que su hija necesitara.

Otros seguidores, en cambio, decidieron seguirle la broma al artista y comentaron que, sin duda, a Emilia le alcanzarían los pañales hasta los 15 años.

Monten una farmacia de una vez", "No ha nacido el bebé y ya le tienen pañales al nieto" y "Qué bueno que pudieran donar la mitad a mamitas sin apoyo", fueron solo algunos de ellos.

Artículos relacionados

¿Cuándo nacerá la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

La intérprete de ‘Mala Mujer’ atraviesa su séptimo mes de embarazo y muy pronto se retirará temporalmente de los escenarios para disfrutar de su maternidad y esperar con calma la llegada de su hija, prevista para noviembre.

Paola Jara y Jessi Uribe presumen en redes regalos del baby shower de su hija Emilia
Paola Jara tendrá a su bebé en el mes de noviembre, por lo que aseguró que se retirara de los escenarios. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

No les voy a negar que tengo tusa porque tendré que retirarme de los escenarios por unos mesecitos, pero se los prometo: voy a volver con toda y mientras me ausento de los shows, también van a conocer otra etapa de mí: van a escuchar música, vamos a revivir clásicos juntos y sentirán a una Paola más plena que nunca, dijo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Bad Bunny recibe una demanda por seis millones de dólares Bad Bunny

Bad Bunny es demandando por anciano de 84 años que le prestó su "casita", ¿cuánto pide y por qué?

El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, fue demandado por el propietario de la casa que se usó como imagen de su último álbum.

Justin Bieber Justin Bieber

Justin Bieber logra histórico pago millonario en Coachella 2026: así lo consiguió

Justin Bieber cerró un acuerdo sin mánager y aseguró un pago histórico por ser cabeza de cartel en Coachella 2026.

Karol G con su fundación Karol G

Karol G revela que está construyendo un colegio y un centro para mujeres vulnerables

La artista Karol G se mostró feliz tras labores con su fundación para niños y mujeres vulnerables.

Lo más superlike

Belinda Peregrin posa a su llegada antes de la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La de París. Belinda

Belinda encendió las alarmas tras compartir preocupante foto: ¿qué le pasó?

A través de su cuenta de Instagram, la cantante Belinda reveló detalles de su estado de salud y confirmó si podrá asistir a sus presentaciones.

Los Jonas Brothers estarán en 'Camp Rock 3', pero sin Demi Lovato Viral

Camp Rock 3: Disney anuncia el regreso de la película con los Jonas Brothers, pero sin Demi Lovato

De la polémica al trend: nace la protesta de ‘Los Brayans’ contra Petro Viral

Influencer realizó protesta de ‘Los Brayans’ tras palabras del presiente de Colombia

Karina García y la Liendra durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025 . Karina García

La Liendra anunció que le apostará a Karina en el ring: ¿de cuánto es la apuesta?

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus Salud

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus: ¿en qué consiste esta enfermedad?