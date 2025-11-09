Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así fue el baby shower de Emilia, la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe celebraron por todo lo alto la pronta llegada de su hija Emilia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe celebran el baby shower de su hija Emilia/BUEN DÍA, COLOMBIA/AFP: GIORGIO VIERA

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe celebraron el baby shower de su hija Emilia junto a varios de sus colegas y seres queridos.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el baby shower de Paola Jara y Jessi Uribe?

La artista fue la encargada de dar a conocer dicha celebración por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi siete millones de seguidores.

Baby shower paola jara y jessi uribe

La paisa compartió un video en el que se mostró luciendo un tierno outfit de color rosado pastel, con el que logró dejar al descubierto su enorme barriguita.

En la grabación se dejó ver ingresando al lugar de la celebración, la cual estaba completamente decorada con colores suaves lleno de flores y un enorme pastel de siete pisos.

Artículos relacionados

Por su parte, uno de sus colegas, el cantante Alzate compartió en su cuenta en la misma red social un carrusel con fotos de la celebración, donde evidenció que también estuvieron presente Arelys Henao y Francy.

"Que Dios bendiga a EMILIA y a su hermosa familia", escribió en la descripción de la publicación.

Tras sus revelaciones, lograron miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos, felicitaciones y buenos deseos por la pronta llegada de la nueva integrante a la familia.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Paola Jara?

La artista se encuentra en su séptimo mes de gestación de la pequeña, razón por la que muy pronto se retirará temporalmente de los escenarios, detallando que tiene una leve tusa por tener que dejar por un tiempo sus conciertos.

Paola Jara en embarazo

"No les voy a negar que tengo tusa porque tendré que retirarme de los escenarios por unos mesecitos, pero se los prometo: voy a volver con todaaaa y mientras me ausento de los shows, también van a conocer otra etapa de mí: van a escuchar música, vamos a revivir clásicos juntos y sentirán a una Paola más plena que nunca", dijo.

Artículos relacionados

Por ahora, sus fanáticos están ansiosos de conocer a la pequeña, además esperan que puedan presentarla y no oculten su rostro como han optado por hacer varias celebridades con sus hijos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña y Karina García La toxi costeña

Así respondió la Toxi Costeña a quien le dijo que se viste como Karina

La Toxi Costeña reaccionó luego de que le dijeran que se viste igual que su excompañera Karina García.

Raúl Ocampo, Valentina Taguado Valentina Taguado

Valentina Taguado contestó si es "amiga con derechos" del actor Raúl Ocampo

Valentina Taguado aclaró la duda de la relación que ella tiene con Raúl Ocampo.

Nicki Nicole y Lamine Yamal Talento internacional

Nicki Nicole aclaró rumores de ruptura con Lamine Yamal: "Muy enamorada"

Nicki Nicole deslumbró en un evento en Barcelona y confirmó que vive un gran momento personal con Lamine Yamal, su gran amor.

Lo más superlike

Davis Sanín, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

David Sanín usó ventaja que molestó a Violeta Bergonzi en MasterChef: "Te estás ganando un problema"

Al usar su ventaja, David Sanín 'sacó de las casillas' a Violeta Bengonzi tras tomar decisión en MasterChef Celebrity.

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad

¿Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda? Belleza

Copenhague, la ciudad que redefine el estilo con enfoque sostenible: ¿la nueva capital de la moda?

Selena Gomez en el estreno mundial de la noche de apertura de "Selena Gomez: My Mind And Me" Selena Gómez

Selena Gomez reveló que padece de una nueva enfermedad como consecuencia del lupus

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos