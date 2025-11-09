Así fue el baby shower de Emilia, la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe celebraron el baby shower de su hija Emilia junto a varios de sus colegas y seres queridos.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es la bella esposa de Luis Javier Suárez, goleador del partido de Colombia ante Venezuela

¿Cómo fue el baby shower de Paola Jara y Jessi Uribe?

La artista fue la encargada de dar a conocer dicha celebración por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi siete millones de seguidores.

La paisa compartió un video en el que se mostró luciendo un tierno outfit de color rosado pastel, con el que logró dejar al descubierto su enorme barriguita.

En la grabación se dejó ver ingresando al lugar de la celebración, la cual estaba completamente decorada con colores suaves lleno de flores y un enorme pastel de siete pisos.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Con la camiseta de Colombia! así celebró la victoria Carlos Lampe, arquero de la selección Bolivia

Por su parte, uno de sus colegas, el cantante Alzate compartió en su cuenta en la misma red social un carrusel con fotos de la celebración, donde evidenció que también estuvieron presente Arelys Henao y Francy.

"Que Dios bendiga a EMILIA y a su hermosa familia", escribió en la descripción de la publicación.

Tras sus revelaciones, lograron miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos, felicitaciones y buenos deseos por la pronta llegada de la nueva integrante a la familia.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Paola Jara?

La artista se encuentra en su séptimo mes de gestación de la pequeña, razón por la que muy pronto se retirará temporalmente de los escenarios, detallando que tiene una leve tusa por tener que dejar por un tiempo sus conciertos.

"No les voy a negar que tengo tusa porque tendré que retirarme de los escenarios por unos mesecitos, pero se los prometo: voy a volver con todaaaa y mientras me ausento de los shows, también van a conocer otra etapa de mí: van a escuchar música, vamos a revivir clásicos juntos y sentirán a una Paola más plena que nunca", dijo.

Artículos relacionados Talento nacional Andrea Tovar se sinceró sobre lo difícil que fue su divorcio: "Me derrumbé"

Por ahora, sus fanáticos están ansiosos de conocer a la pequeña, además esperan que puedan presentarla y no oculten su rostro como han optado por hacer varias celebridades con sus hijos.