Recomendaciones para disfrutar correctamente el Festival Cordillera

Sigue estos tips que te ayudarán a vivir una mejor experiencia del Festival Cordillera 2025.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Festival Cordillera 2025
Infaltables para el Festival Cordillera 2025/AFP: Andrea ARIZA

Miles de fanáticos de diferentes géneros musicales se reunirán para disfrutar de varios artistas en la cuarta edición del Festival Cordillera en Bogotá.

¿Cuándo y dónde es el Festival Cordillera 2025?

El Festival Cordillera 2025 se llevará a cabo este 13 y 14 de septiembre desde el Parque Simón Bolívar, en Bogotá; fechas en las que estarán llenan de sonidos latinos que pondrán a cantar y a bailar a muchos.

¿Qué recomendaciones debo tener para el Festival Cordillera?

Organiza tu calendario y transporte

Lo principal es que conozcas las sistemas de transporte para llegar y salir del evento sin inconvenientes a la hora que desees, planifica con tiempo para que no te pierdas a tu artista favorito.

Es muy importante que sepas los horarios de las presentaciones de los artistas para que puedas ver a cada uno de ellos sin problemas. Ubica los escenarios una vez llegues.

Recarga tu manilla con tiempo

El festival funciona bajo las manillas cashless, por lo que, si necesitas comprar alimentos o productos que ofrecen varias marcas dentro del festival solo podrás hacerlo por medio de este método, así que debes recargarla online antes del evento o una vez ingreses busques los puntos y sea lo primero que hagas.

Estable puntos de encuentro

La señal en el lugar se complica, por lo que, no dudes en establecer puntos de encuentro con su pareja, amigos o familiares por si no logran comunicarse y puedan reencontrarse sin dramas.

Lleva lo indispensable

Trata de irte liviano y sin tantas cosas por cargar. Lleva batería recalcable para el celular por si te quedas sin carga.

Con los cambios tan cambiantes de Bogotá no olvides bloqueador y una carpa por si llueve.
Lleva también pañitos húmedos.

Tu celular será tu aliado

Debido a que la señal puede ser débil, puedes comunicarte con tus amigos por mensajes, en caso de que las llamadas o redes sociales no funcionen.

También toma pantallazos de los horarios de los artistas por si no te cargan las páginas.

Outfit cómodo

Si bien el festival es un espacio para que te arriesgues con tu vestimenta, también es fundamental sentirse cómodo, por eso, usa prendas con las que te puedas mover fácilmente y unas buenas botas o zapatillas.

