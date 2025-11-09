Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio le dio a probar a su hijo mayor leche materna, así reaccionó

Así reaccionó el hijo mayor de Cintia Cossio tras probar leche materna tras el nacimiento de Lorenzo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cintia Cossio con su hijo mayor
Hijo mayor de Cintia Cossio prueba la leche materna/Canal RCN

La influenciadora Cintia Cossio le dio a probar a su hijo mayor Thiago de su leche materna y su reacción llamó la atención en redes sociales.

¿Por qué Cintia Cossio le dio leche materna a su hijo mayor?

A través de la cuenta de Instagram de Thiago, donde suma casi 500 mil seguidores, compartió un video en el que muestra la reacción del niño al probar de su leche materna tras la llegada de Lorenzo.

Recordemos que, la creadora de contenido dio a luz hace pocos días a su segundo hijo Lorenzo, fruto de su reconciliación con el influenciador Jhoan López.

En la grabación confesó que el niño le pidió que quería probar dicha leche y por ello ella decidió extraerse un poco.

¿Cómo reaccionó Thiago, hijo mayor de Cintia Cossio, al probar leche materna?

En el video muestra como se saca la leche y posteriormente se le dio a probar al pequeño, quien tomó primero un pequeño sorbo y después se tomó el resto indicando que le gustó.

"Sabe como leche normal, sabe dulcecita, sí me gustó", expresó el niño.

Cintia le bromeó diciendo que si quería tomar directo a lo que él le dijo que no.

Además, Cintia Cossio aprovechó para señalar que su hijo es grande gracias a que ella le dio leche materna hasta los dos años de edad.

La influenciadora también destacó que no entendía esa curiosidad de su hijo por probar esa leche, pues le parecía bastante raro.

Tras la publicación, varios seguidores reaccionaron detallando lo mucho que se divirtieron viendo el video y elogiaron a Cintia Cossio por esa gran familia que ha conformado.

¿Cómo va Cintia Cossio en su maternidad de su segundo hijo?

La paisa se ha mostrado muy feliz con la llegada de su segundo hijo, evidenciando lo enamorada que está de su bebé, aunque ha detallado lo complejo que ha sido el tema de la lactancia.

De igual manera, alegró a sus fanáticos al indicar que muy pronto lo presentará oficialmente, es decir, mostrará su rostro y no lo ocultará como suelen hacerlo varios famosos.

