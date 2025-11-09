Valentina Taguado contestó si es "amiga con derechos" del actor Raúl Ocampo

La influencer y locutora Valentina Taguado ha sorprendido con su más nuevo trabajo, ya que aparte de seguir concursando en MasterChef Celebrity, también hace parte del programa 'Qué hay pa' dañar'.

¿Valentina Taguado es "amiga con derechos" de Raúl Ocampo?

Tanto en la competencia de cocina como en el programa que conduce, Taguado llama el interés por su forma de ser. Sin embargo, resulta que algo por lo que la cuestionan es la cercanía que tiene con el actor Raúl Ocampo, quien también sigue participado en MasterChef.

Valentina y Raúl se conocieron en el formato culinario del Canal RCN. Ambos hicieron clic y, por eso, terminadas las grabaciones, continuaron charlando y compartiendo juntos.

Valentina Taguado y Raúl Ocampo se conocieron en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

A partir de esto, la locutora activó la caja de preguntas y respuestas en Instagram en donde un seguidor tomó la iniciativa y la cuestionó acerca del actor.

Puntualmente, lo que el usuario digital le preguntó a Valentina Taguado es si ella es una amiga con derechos de Raúl Ocampo, la influenciadora decidió responder con risas y sentenció que a ella no le gusta tener amigos de dicha categoría; es decir, desmintió el rumor.

Un amigo con derechos es alguien que puede comportarse como un novio, pero no lo son. Ante esto, Valentina Taguado dejó claro que solo es amiga de Raúl Ocampo y nada más.

¿Por qué a Valentina Taguado no le gustan los amigos con derechos?

Otro usuario le pidió a la locutora que aclarara por qué no le gusta tener amigos con derechos, de modo que argumentó su postura al respecto. Según Taguado, tener un vínculo de este tipo es perder tiempo.

"Toda la vida lo he sentido como una pérdida de tiempo y alguna vez me dijeron ojito con estar mal ocupada cuando llegue alguien que valga la pena", respondió.

A Valentina Taguado no le gustan los amigos con derechos | Foto del Canal RCN.

Valentina Taguado se postula como una de las más competitivas en MasterChef Celebrity. La creadora de contenido ha dicho que anhela ganar esta temporada de la celebración de los 10 años del programa que une a las familias colombianas.

Además, hizo un fuerte vínculo amistoso no solo con Raúl Ocampo, también con Valeria Aguilar.