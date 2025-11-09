Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
David Sanín usó ventaja que molestó a Violeta Bergonzi en MasterChef: "Te estás ganando un problema"

Al usar su ventaja, David Sanín 'sacó de las casillas' a Violeta Bengonzi tras tomar decisión en MasterChef Celebrity.

Davis Sanín, Violeta Bergonzi
David Sanín usó ventaja que molestó a Violeta Bergonzi en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Se llevó a cabo un nuevo reto de campo en MasterChef Celebrity, 10 años, en donde las emociones estuvieron presentes, puesto que el comediante David Sanín aprovechó la ventaja que tenía y eso 'sacó de las casillas' a la presentadora Violeta Bergonzi.

¿Por qué cambiaron los grupos en el reto de campo de MasterChef Celebrity?

Resulta que los participantes tomaron una cuchara de palo para elegir a los equipos. Entonces, todos habían quedado de a cuatro participantes por grupo.

Uno de los grupos que, en un principio, era el más poderoso, estaba conformado por Violeta, Alejandra, Carolina y Valeria. No obstante, llegó el momento para que David usara la ventaja que tenía pendiente; las cosas cambiaron.

¿Cuál ventaja utilizó David Sanín en MasterChef Celebrity?

David se acercó a la presentadora Claudia Bahamón, quien le entregó el sobre con la ventaja y se reveló que podía elegir a uno de sus compañeros de los equipos en el que no estaba para que cocinara con su grupo.

Enseguida, sin pensarlo dos veces, David eligió a Alejandra Ávila, quien pasó del equipo color verde para ser parte del rosado junto a él, Patty, Michelle y Ricardo.

David Sanín
David Sanín aprovechó su ventaja | Foto del Canal RCN.

En efecto, un equipo quedó de tres, otro de cuatro y el último de cinco integrantes. Tras Sanín tomar la decisión, Violeta Bergonzi reaccionó porque el reto de campo consiste en realizar comida para 31 comensales, colaboradores de Jumbo.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi en contra de David Sanín?

Mientras que Alejandra sonrió, Violeta sentenció a David.

"Te estás ganando un problema, te estás ganando mi rencor", aseguró la presentadora de TV.

Luego, en charla con la producción de MasterChef, Violeta añadió que David está "pesado", pero lo que él no está teniendo en cuenta es que ella es rencorosa y vengativa, lo que quiere decir que, probablemente, cuando pueda se desquitará.

¿Cómo reaccionó Alejandra Ávila por la decisión de David Sanín en MasterChef Celebrity?

Por su parte, Alejandra cuestionó por qué el cómico participante no podía sacar a alguien del equipo morado, conformado por Valentina, Raúl, Pichingo y Nicolás, en vez del de color verde.

Alejandra Ávila
Alejandra Ávila quedó en el equipo rosa | Foto del Canal RCN.

"Bueno, me pongo mi delantal rosado y ver qué vamos a preparar porque igual tenemos que ganar", reaccionó Alejandra Ávila.

El equipo rosado recibió con alegría y abrazos a la actriz. Además, Valentina Taguado comentó que la competencia cada vez está más cerrada y hay que jugar.

