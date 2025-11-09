Valeria Aguilar ayudó a equipo contrario en MasterChef: Carolina la entendió y Violeta se ofendió

Con ventajas y más, así fue el más reciente reto de campo en MasterChef Celebrity, 10 años. A cada equipo le correspondió hacer su propio mercado para 31 comensales, colaboradores de Jumbo.

¿Por qué Valeria Aguilar ayudó a otro equipo en MasterChef Celebrity?

Mientras que al equipo morado le rindió comprar los alimentos, los de color rosa y verde se demoraron más. Entonces, Valeria Aguilar, del equipo verde, decidió prestarle ayuda al morado donde estaban sus dos amigos, Valentina Taguado y Raúl Ocampo.

La acción de Valeria fue en secreto, ya que sus compañeras de equipo, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino, estaban mercando y, por ello, esperaba que no se fuesen a enterar.

Sin embargo, el chef Jorge Rausch delató a la influencer paisa, quien quedó sin palabras porque no sabía cómo iban a reaccionar sus compañeras de equipo, teniendo en cuenta que es una competencia en donde un solo grupo gana.

Jorge Rausch delató a Valeria Aguilar | Foto del Canal RCN.

"Valeria le estaba ayudando al equipo morado", reveló Jorge Rausch.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi y Carolina Sabino por la acción de Valeria Aguilar?

Carolina Sabino le preguntó a la paisa si eso era verdad, pero su reacción sorprendió porque no fue negativa, aunque, del otro lado de la balanza, a Violeta Bergonzi no le gustó ni un poco.

"Si yo me entero que Valeria estaba ayudando a otro equipo en nuestra ausencia, me va a parecer re contra bandera. Muy barro", expresó Bergonzi.

Mientras tanto, Sabino comunicó que le pareció que cuando uno es buena persona eso se vuelve recíproco, de modo que se atrevió a decir que su grupo verde iba a ser el ganador.

Violeta Bergonzi no aceptó el acto de ayuda de Valeria Aguilar y Carolina Sabino lo comprendió | Foto del Canal RCN.

¿Qué más dijo Violeta Bergonzi contra Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity?

Y es que hubo más, pues Violeta Bergonzi agregó una reacción más en conversación con la producción de MasterChef Celebrity.

"Seguramente si estaba ayudando a un equipo era el de Valentina, pero, pues, me parece una boleta. Yo no le ayudaría, pues esto es una competencia, y hay que ser serios y respetar a los participantes del equipo", señaló Violeta Bergonzi.

Pese al acto de cooperatividad de Valeria Aguilar, Carolina y Violeta siguieron trabajando sin complicación.

