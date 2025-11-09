Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandra estalla contra Valentina por dejarla en riesgo de eliminación en MasterChef, así reaccionó

Valentina Taguado no lo pensó y afectó seriamente a Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity. "Empiezan los grupitos", dijo.

Alejandra Ávila, Valentina Taguado
Alejandra estalla contra Valentina al dejarla en riesgo de eliminación en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Sorpresivo e inesperado, así fue el reto de campo que se realizó en MasterChef Celebrity, 10 años, en el que los participantes tuvieron que preparar comida para 31 comensales, trabajadores de supermercados Jumbo.

¿Por qué cambiaron de equipo a Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity?

Desde que comenzó el reto, las ventajas hicieron eco. Esto porque David Sanín tenía una ventaja e hizo que Alejandra Ávila pasara del equipo verde al suyo de color rosado.

La jugada le salió de maravilla al comediante, pues ganaron el reto con 23 votos a favor del equipo rosado (David, Alejandra, Michelle, Patty y Ricardo), así que no van a salvación ni eliminación.

No obstante, no todo fue color rosa literalmente, pues tras celebrar la victoria, la locutora Valentina Taguado alzó la mano, ya que ella tenía una ventaja que no dudó en utilizar.

Alejandra, David, Michelle, Ricardo, Patty
Equipo rosado celebrando su victoria antes de la ventaja de Valentina Taguado | Foto del Canal RCN.

¿Cuál ventaja utilizó Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Sí, Valentina le pidió a la presentadora Claudia Bahamón permiso para dar uso a su ventaja, la cual afectó directamente a una de sus compañeras.

La ventaja decía que si la locutora se ganaba un delantal negro en este ciclo de la competencia, puede transferirlo al compañero que desee y que no tenga delantal negro.

Entonces, Valentina Taguado alborotó el ambiente, ya que el intercambio lo hizo con Alejandra Ávila, lo que significa que ahora la actriz corre el riesgo de eliminación.

"Lo siento, pero yo hoy me puedo quitar el delantal negro y le quito el delantal blanco a una persona que haya ganado... Estas cosas son las que fracturan a una amistad o que todos estemos bien porque empiezan los grupitos", dijo Taguado.

¿Cómo reaccionó Alejandra Ávila tras la decisión de Valentina Taguado?

En medio de la incertidumbre, Alejandra no creía que Valentina la fuese a elegir, pero así no fue porque la locutora intercambió con ella y reaccionó negativamente.

"No me parece justo que si hay una persona que se mat4 estudiando todos los días, que se trasnocha todos los estudiando, se lo pongan a esa persona, o sea, yo no pienso así, pero, pues, bueno, no todo el mundo piensa como uno. Es la realidad", indicó Alejandra.

Por su parte, Taguado justificó que admira mucho a la actriz, pero ella quiere ganar MasterChef.

Alejandra Ávila, David Sanín
Alejandra Ávila mercando con David Sanín para el reto de campo | Foto del Canal RCN.

"Es la forma de pensar y el juego de ella, y si ella necesita que yo salga del juego para que tenga un camino libre, pues, vamos a ver que tan fácil se la pongo", sentenció Ávila.

