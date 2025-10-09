Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

Luego de que la Selección Colombia aseguró el puesto para el Mundial 2026, a partir de este miércoles 10 de septiembre comienza la venta de las boletas para el encuentro deportivo de fútbol más importante en el universo, cuyo lugar será en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio del otro año.

Los seguidores de la Tricolor anhelan ver en vivo al combinado de Néstor Lorenzo en el Mundial 2026, así que es importante conocer no solo la información de la venta de las boletas, a la vez que los requisitos que demanda ser parte de la fiesta del fútbol.

¿Cómo se compran las boletas para el Mundial 2026?

Lo primero, el canal autorizado para la venta de las boletas es la página de La FIFA, allí se crea una cuenta. Esto significa que la compra por otros medios no son válidos y, por ende, los organizadores no se hacen responsables.

Esta foto ilustrativa muestra la cuenta regresiva en el sitio web de la FIFA para los aficionados al fútbol que desean registrarse para obtener boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 | Foto CARL DE SOUZA / AFP.

¿Cuáles son las fechas para comprar boletas para el Mundial 2026?

En cuanto a las fechas: arranca la preventa del 10 al 19 de septiembre de 2025, aunque se haga el registro, no quiere decir que se tenga la entrada, sino que hay una selección y la notificación se da a partir del 29 de septiembre de 2025.

Además, si los espectadores son seleccionados no significa que haya disponibilidad de los boletos. La compra efectiva es desde el 1 de octubre de 2025.

Por otro lado, el sorteo anticipado es desde el 27 al 31 de octubre de 2025, la compra se da entre noviembre y diciembre del mismo año. Se da la misma dinámica: las personas se postulan, luego se hace el sorteo y por último la compra.

Cuando los partidos del Mundial 2026 ya estén definidos (el 5 y de diciembre de 2025), el público puede elegir el partido específico al que desea asistir.

Además, la venta directa es el próximo año antes de que empiece el Mundial 2026. Para esta es una compara inmediata, es decir, no hay sorteo y hasta que ya no haya boletas existentes.

Sexto gol de Colombia durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Venezuela | Foto Juan Barreto / AFP.

¿Qué tipos de entradas hay para el Mundial 2026?

Son cuatro tipos de entradas para el Mundial 2026:

Entradas por sede: varios partidos en una misma ciudad.

varios partidos en una misma ciudad. Entradas por equipo: seguir a una Selección en diferentes partidos.

seguir a una Selección en diferentes partidos. Supporter tickets: para hinchas que quieran ubicarse en la tribuna de su equipo.

para hinchas que quieran ubicarse en la tribuna de su equipo. Condicional supporter tickets: para reservar un cupo si la Selección de preferencia avanza a fases de eliminación.

¿Cuánto valen las boletas del Mundial 2026?

Por último, es determinante comentar que el hecho de tener una boleta para el Mundial 2026 no quiere decir que se pueda entrar a Estados Unidos, México o Canadá, puesto que se necesita de la Visa de cada país y eso es un proceso independiente.

En adición, los precios se encuentran entre los 60 dólares y pueden elevarse hasta más de los 6.500 dólares.