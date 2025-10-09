Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?

Una vez más la cantante Ángela Aguilarllamó la atención en redes sociales, esta vez no por cuenta de su relación con Christian Nodal, sino por un notable cambio físico en su rostro.

¿Por qué Ángela Aguilar llamó la atención por su apariencia física?

El momento en el que quedó en evidencia el cambio en sus facciones, se dio en medio de su aparición en el escenario de ‘Los 300’ junto a su esposo y Leonardo Aguilar, uno de sus hermanos.

Y aunque en esta ocasión la artista cautivó con su voz y su talento a todos los asistentes, lo que realmente se llevó la atención de todos fue la particular apariencia que tenía su nariz, ya que se veía mucho más refinada y delineada que anteriores apariciones.

Tras notar el cambio de la artista, usuarios de las plataformas digitales aseguran que el cambio podría responder a una rinoplastia, pues sería la explicación al radical cambio en el rostro.

¿Qué procedimiento se hizo Ángela Aguilar en el rostro? Nueva aparición generó sospechas

Aunque muchos dan por hecho que se trataría de un procedimiento estético, otra parte de los internautas creen que se trataría de una cuestión de ángulos y maquillaje, descartando cualquier posibilidad de que la artista haya tomado esta decisión.

Ángela Aguilar se habría hecho procedimiento estético. Foto | Arturo Holmes.

Hasta ahora, la intérprete mexicana no ha revelado detalles de si esto es cierto, o si simplemente se trata de especulaciones, lo que sí es un hecho, es que la joven nuevamente dio de qué hablar.

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar y su hermano Emiliano Aguilar?

A propósito del tema, vale la pena mencionar que, en las últimas horas la cantante estuvo en el centro de la polémica, luego de que su hermano Emiliano Aguilar revelara la razón por la que tomó distancia de ella.

Internautas aseguran que Ángela Aguilar se hizo procedimiento estético. Foto | Victor Chavez.

Y es que, según Emiliano, su hermana le habría inventado a su papá que él le pedía dinero, situación que llevó a que Pepe Aguilar le manifestara que se sentía avergonzado de este su actitud.

Este comportamiento de su hermana, de acuerdo con Emiliano, provocó una ruptura en su relación, tanto así que hoy en día no tienen ningún tipo de contacto.