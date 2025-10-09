Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?

En medio de una reciente aparición pública, la cantante Ángela Aguilar llamó la atención por cuenta de una cambio en sus facciones.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center
Ángela Aguilar sorprende con cambio en su rostro. Foto | Giorgio Viera.

Una vez más la cantante Ángela Aguilarllamó la atención en redes sociales, esta vez no por cuenta de su relación con Christian Nodal, sino por un notable cambio físico en su rostro.

Artículos relacionados

¿Por qué Ángela Aguilar llamó la atención por su apariencia física?

El momento en el que quedó en evidencia el cambio en sus facciones, se dio en medio de su aparición en el escenario de ‘Los 300’ junto a su esposo y Leonardo Aguilar, uno de sus hermanos.

Artículos relacionados

Y aunque en esta ocasión la artista cautivó con su voz y su talento a todos los asistentes, lo que realmente se llevó la atención de todos fue la particular apariencia que tenía su nariz, ya que se veía mucho más refinada y delineada que anteriores apariciones.

Artículos relacionados

Tras notar el cambio de la artista, usuarios de las plataformas digitales aseguran que el cambio podría responder a una rinoplastia, pues sería la explicación al radical cambio en el rostro.

¿Qué procedimiento se hizo Ángela Aguilar en el rostro? Nueva aparición generó sospechas

Aunque muchos dan por hecho que se trataría de un procedimiento estético, otra parte de los internautas creen que se trataría de una cuestión de ángulos y maquillaje, descartando cualquier posibilidad de que la artista haya tomado esta decisión.

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY en el MGM Grand Garden Arena.
Ángela Aguilar se habría hecho procedimiento estético. Foto | Arturo Holmes.

Hasta ahora, la intérprete mexicana no ha revelado detalles de si esto es cierto, o si simplemente se trata de especulaciones, lo que sí es un hecho, es que la joven nuevamente dio de qué hablar.

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar y su hermano Emiliano Aguilar?

A propósito del tema, vale la pena mencionar que, en las últimas horas la cantante estuvo en el centro de la polémica, luego de que su hermano Emiliano Aguilar revelara la razón por la que tomó distancia de ella.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar asisten a los ensayos de los Premios de la Radio de EstrellaTV.
Internautas aseguran que Ángela Aguilar se hizo procedimiento estético. Foto | Victor Chavez.

Y es que, según Emiliano, su hermana le habría inventado a su papá que él le pedía dinero, situación que llevó a que Pepe Aguilar le manifestara que se sentía avergonzado de este su actitud.

Este comportamiento de su hermana, de acuerdo con Emiliano, provocó una ruptura en su relación, tanto así que hoy en día no tienen ningún tipo de contacto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Florinda Meza y Chespirito, actores mexicanos, se besan. Talento internacional

Florinda Meza rompió el silencio sobre bioserie de Chespirito: “no tienen derecho a lucrar con mi vida”

Florinda Meza habló en exclusiva para un medio de comunicación y aseguró, además, que su imagen fue usada sin autorización.

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions Christian Nodal

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán

El cantante Christian Nodal se encuentra en medio de la polémica tras la solicitud de cancelación de uno de sus conciertos.

Jessi Uribe llega a los Premios Billboard de la Música Latina en el Watsco Center - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Yina Calderón

Yina hizo polémica comparación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con pareja colombiana

Yina Calderón lanzó comentario en contra de las mujeres que deciden entrometerse en las relaciones de los demás.

Lo más superlike

Goyo Goyo

Goyo aclara rumores sobre un posible romance con Luister ‘La Voz’

La química musical entre Goyo y Luister ‘La Voz’ levantó rumores de romance, pero la artista aclaró lo que realmente los une.

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

¿Por qué pilates es el ejercicio de moda? Salud y Belleza

Pilates: conoce su historia, beneficios y todo lo que debes saber del ejercicio de moda

Rebeca Castillo, Andrea Tovar, Hernán Zajar, Valerie Domínguez Miss Universe Colombia

Amazonas reveló el verdadero trato que recibió de los jurados de Miss Universe Colombia, el reality

Melissa Gate anunció colaboración con Karol G Karol G

Melissa Gate sorprende al asegurar que tendrá colaboración con Karol G