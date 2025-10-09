Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón habría salido en defensa de Karina García: "ya suéltenla"

En las últimas horas, Yina Calderón se refirió a las indirectas que hicieron en contra de Karina García en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón se habría referido a Karina García. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Yina Calderón dio de qué hablar en redes sociales, luego de que se pronunciara sobre las recientes indirectas que le habrían enviado a Karina García.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre las indirectas que le habrían enviado a Karina García?

A través de una trasmisión en su cuenta personal, la polémica creadora de contenido no dudó en referirse a su relación con sus excompañeros de reality, dando a conocer que no tiene nada en contra de nadie dejando claro que para ella este capítulo ya se cerró, “que a todos les vaya bien, que todos consigan trabajo”, afirmó.

En medio de su aparición, Calderón aprovechó para hablar sobre las indirectas que le habrían enviado a Karina García, y aunque no dio nombres, los internautas asociaron sus palabras con la antioqueña.

“No sé si decirlo o no, por ahí estaba viendo un video con unas supuestas indirectas sobre esta pelada de Medellín, yo digo que ya se debería soltar esa pelada y dejarla quieta”, señaló.

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, lo que pasó en la competencia se debe quedar allá, insistiendo en que ya fue suficiente con lo que sucedió al interior de la casa, “ya se le hizo la vida imposible en el reality”, reiteró.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón habría defendido a Karina García. Foto | Canal RCN.

¿Yina Calderón defendió a Karina García?

Las declaraciones de Yina en las que aparentemente defendió a García llegaron después de que Melissa Gate lanzara varios comentarios que fueron interpretados como pullas hacia Karina.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón dio su opinión tras indirectas a Karina García. Foto | Canal RCN.

Allí, la finalista de la segunda temporada habría retado a la paisa a que demostrara por qué supuestamente es la mejor, afirmaciones que fueron cuestionadas por los usuarios quienes se mostraron a favor de Karina García.

Con su pronunciamiento, la empresaria de fajas dejó claro de una vez por todas, que no está interesada en darle pie a conflictos con sus excompañeros, postura que fue aplaudida por los internautas quienes consideran que es una muestra de madurez por parte de la polémica creadora de contenido.

“Karina fue, es y será la reina”, “Hasta Yina se dio cuenta que ya deben dejar a la muchacha en paz”, “Por fin dices algo coherente”, “Ahí te vi bien”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

