Yana Karpova lanzó pulla contra Isabella Ladera y Beéle tras polémico video

El escándalo provocado por cuenta de la filtración del video de Isabella Ladera y Beéle sigue generando reacciones en redes sociales, pues muchos han aprovechado la situación para dar a conocer su punto de vista frente al tema.

¿Qué dijo Yana Karpova y Marlon Moreno tras el polémico video de Beéle es Isabella Ladera?

A través de su cuenta de Instagram, Yana Karpova, una de las figuras que ha ido ganando reconocimiento en el panorama digital, también quiso sumarse a la ola a de reacciones y expresar por medio de un particular video qué piensa al respecto.

En la grabación, que rápidamente empezó a circular en las diferentes plataformas, se puede observar a la rusa junto a Marlon Solórzano bailando juntos, sin embargo, la coreografía estuvo acompañada de una pulla para el cantante colombiano y la modelo venezolana.

“Si Isa y Beéle no se mueven, nosotros sí”, escribió la cantante rusa dejando en evidencia qué opina sobre la controversia que se ha apoderado de la conversación.

¿Qué dijeron Beéle e Isabella Ladera tras el escándalo por el video filtrado?

A raíz del boom mediático que ha causado la divulgación del video 1nt1mo de Ladera y Beéle, ambos implicados se pronunciaron en las últimas horas para aclarar cuál es su posición y dejar en conocimiento público que rechazan completamente esta situación.

Yana Karpova dio su opinión tras polémico video de Isabella y Beéle. Foto | Canal RCN.

En cuanto a la venezolana, afirmó explícitamente sentirse “devastada” por la publicación del contenido, asegurando que solo ella y el cantante tenían en su poder esta información sensible, por lo que insinuó en sus declaraciones que habría sido él el responsable.

Esto dijo Yana Karpova sobre polémica de Isabella y Beéle. Foto | Sergi Alexander.

Por su parte, el equipo de abogados que representan a Beéle, también reveló un comunicado oficial en donde además de rechazar este acto, afirmó que el artista también fue víctima de este hecho descartando así cualquier posibilidad de que hubiese sido él quien lo filtró.

Tanto los representantes de Isabella como los del intérprete, fueron enfáticos en que tomarán las acciones legales pertinentes para dar con el paradero de él o los responsables de haber expuesto la 1nt1midad de los dos afectados.