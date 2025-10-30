Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ricardo Vesga sorprendió al revelar sí estaría en La casa de los famosos Colombia 3: Esto dijo

Ricardo Vesga sorprendió al hablar sobre la posibilidad de entrar a tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La inesperada confesión de Ricardo Vesga sobre su posible ingreso a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

El reciente eliminado de Masterchef Celebrity, Ricardo Vesga, hizo una sorprendente confesión en una entrevista con Buen día, Colombia sobre su posible participación en La casa de los famosos.

¿Qué dijo Ricardo Vesga sobre su salida de Masterchef Celebrity Colombia?

El reconocido actor, que logró llegar hasta el top 9 de la cocina más importante del mundo, se despidió tras un reto de sal en el que presentó un crepe de pollo que lo dejó fuera de la competencia.

En la conversación con el programa matutino Buen día, Colombia, Vesga aseguró que sentía que era la ocasión de salir de la competencia: “Ya era el momento, eso sí ese día cociné un plato rico”, confesó entre risas.

Además, Ricardo, confesó que estaba atravesando un inconveniente con su restaurante, lo que lo hizo pensar en retirarse: “Mi restaurante habría quebrado y dije: ya no quiero estar y necesito tomar un nuevo rumbo”.

Ricardo Vesga sobre La casa de los famosos Colombia
La inesperada confesión de Ricardo Vesga sobre su posible ingreso a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Ricardo Vesga sobre su posible participación en La Casa de los Famosos Colombia?

En la reveladora entrevista, Ricardo Vesga confesó que no descarta volver a participar en un reality culinario, como Top Chef, y que estaría dispuesto a asumir un nuevo desafío frente a las cámaras.

Y a la pregunta sobre si entraría en La Casa de los Famosos Colombia, el actor aprovechó el momento para hacer una confesión: contó que le hicieron la propuesta para participar en la tercera temporada del famoso reality de convivencia.

“Les confieso que me hicieron la invitación”, a lo que Ricardo Vesga habló claro y dijo que este reality no es para él.

“No, no es un formato en el que yo jugaría por cómo soy yo, siento que es muy fuerte. Admiro las personas que aceptan ese reto, pero realmente MasterChef es otra cosa; es un reality familiar y ustedes no saben la cantidad de fans de mamás y abuelitas”.

Y además, aseguró que es algo que no está dispuesto a hacer. Aunque le dijeron que pagan bien, el actor afirmó que no todo en la vida es dinero. “Yo siento que yo ya gané Masterchef, cuántas personas quisieran estar ahí”.

Ricardo Vesga sobre La casa de los famosos Colombia
La inesperada confesión de Ricardo Vesga sobre su posible ingreso a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)
