Isabella se emocionó al ver a Karina García debutar en reality internacional: “Siempre es lo mejor”

Isabella mostró su emoción y orgullo en redes al ver a su mamá Karina García debutar en el nuevo reality.

Paola Canastero Prieto
La reacción d ela hiija de Karina García a su ingreso al nuevo reality
Así reaccionó la hija de Karina García al ingreso de su mamá al nuevo reality. (Fotos: Canal RCN)

Tras el ingreso de Karina García al reality internacional en República Dominicana, la atención también se centró en su familia, especialmente en su hija Isabella, quien mostró en sus redes cómo vivió este nuevo desafío de su mamá.

¿Cómo reaccionó Isabella al ver a su mamá Karina García en el nuevo reality?

La también creadora de contenido hija de la modelo paisa, compartió a través de redes sociales sus primeras impresiones sobre la participación de Karina en este formato.

La joven mostró entusiasmo y orgullo por su madre al asumir un nuevo reto televisivo. Desde la sala de su casa, frente al televisor, esperaba el gran estreno de La Mansión de Luinny e invitó a sus seguidores a conectarse y ver el reality.

Más adelante, compartió un nuevo video en el que pidió paciencia a sus seguidores: “Lo último siempre es lo mejor”, refiriéndose a que su madre aún no había sido presentada oficialmente en el programa.

Aunque Valentino, su hijo menor, hizo un comentario que llamó la atención de los internautas: “No les vamos a decir nada de esa persona”, muchos interpretaron que se refería a Yina Calderón, quien también participa en el mismo reality junto con la modelo paisa.

Así reaccionó la hija de Karina García al ingreso de su mamá al nuevo reality. (Foto: Canal RCN)

En otra de sus historias donde suma un millón de seguidores, la hija de Karina mostró el ingreso de su madre, quien lucia un vestido verde oliva y lo acompañó con una canción de Britney Spears, Gimme More.

¿Qué dijo Isabella sobre la participación de Karina García en el reality?

Aunque no expresó con palabras lo que significa para ellos la nueva participación de la modelo paisa en este formato internacional, la joven se mostró orgullosa al ver a su madre como participante.

Durante un en vivo previo a la grabación en República Dominicana, dijo que estará muy presente frente a las cámaras y que, aunque estará concentrada en el reality, un equipo se encargará de mantener actualizadas sus redes sociales.

Además, la modelo paisa aprovecho para revelar que este reality tendrá una duración de un mes y solicitó apoyo a sus seguidores para mantenerse activos durante todo el programa.

Así reaccionó la hija de Karina García al ingreso de su mamá al nuevo reality. (Foto: Canal RCN)
