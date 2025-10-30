Ana María Estupiñán confirmó que será madre: ¿quién es y a qué se dedica su actual esposo?

El nombre de Ana María Estupiñán se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales en las últimas horas al confirmar que será madre por primera vez.

¿Quién es el actual esposo de Ana María Estupiñán y padre de su bebé?

Es clave mencionar que una de las actrices más destacadas del país es Ana María Estupiñán, al participar en importantes producciones, en especial por darle vida al personaje de ‘Michele’, la novia de Rigoberto Urán, en la telenovela del Canal RCN, ‘Rigo’.

¿Quién es Matías Bylin, esposo de Ana María Estupiñán? | Foto: Canal RCN

Además, la intérprete se ha convertido en tema de conversación por parte de todos sus seguidores al revelar que será madre por primera vez.

Así también, muchos de sus seguidores han admirado la especial relación sentimental que tiene en la actualidad Ana María Estupiñán, pues está casada hace años con Matías Bylin con quien contrajo matrimonio en el año 2019.

Sin duda, su historia de amor se ha convertido en fuente de inspiración para muchos seguidores al saber que Ana María, antes de ser pareja de Matías, estuvo en la “friendzone” por doce años.

En la actualidad, Matías cuenta con más de 104 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en el que crea contenido acerca de tecnología y comparte varios acontecimientos de su vida con Ana María.

¿Cómo reveló Ana María Estupiñán que sería madre por primera vez?

Recordemos que el pasado 29 de octubre, la actriz Ana María Estupiñán compartió a través de su cuenta oficial de YouTube en la que comparte junto a su esposo Marías, llamada: Ana & Matty , la gran felicidad que sintieron tras anunciar que serán padres por primera vez.

¿Cómo reveló Ana María Estupiñán que será madre por primera vez? | Foto: Canal RCN

En el video se evidencia que, Ana María y Matías vivieron un momento importante en su vida tras confirmarse que serán padres por primera vez.

Además, la actriz cautivó al demostrar su reacción y la de todos sus seguidores, quienes se sorprendieron al respecto y se enorgullecieron con esta nueva faceta que tendrá la vida de la pareja, quienes se han ganado el cariño de todos sus seguidores al demostrar su gran historia de amor mediante sus redes sociales.