Así reaccionó Karina García luego de que le recordaran a Altafulla en La mansión de Luinny

A Karina García le mencionaron a Altafulla en La mansión de Luinny y el momento se volvió viral.

Karina García y Altafulla
Mencionan a Altafulla en reality de Karina García/Canal RCN

A la influenciadora Karina García le hicieron mención del cantante Altafulla en el nuevo reality en el que está participando en República Dominicana.

¿En qué reality está Karina García?

La creadora de contenido decidió participar en el reality 'La mansión de Luinny', el cual se estrenó en la noche de este miércoles y en la que se encuentra con la empresaria Yina Calderón, de quien se ha mostrado bastante alejada, pues recordemos que ambas terminaron su amistad en las últimas semanas de al segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Karina García y Yina Calderón en la mansión de luinny

¿Cómo reaccionó Karina García luego de que le recordaran a Altafulla?

La paisa estaba en conversación con dos de los participantes del programa y allí los dos la cuestionaron sobre La casa de los famosos Colombia, donde le preguntaron por la cantidad de dinero que se llevó el ganador, a lo que ella les dio a conocer que fueron 400 millones de pesos colombianos.

Mencionan a Altafulla en reality donde está Karina García

Posteriormente, uno de ellos detalló que fue Altafulla quien ganó y detalló que es la expareja de Karina García, por lo que ella reaccionó.

"Ay pero ustedes están muy enterados de mi vida avemaría, pero eso es bien", expresó.

Los participantes siguieron hablando y Karina García desvió el tema señalando que ella no se ganó el premio, pero sí se ganó el cariño de millones de televidentes y eso para ella fue aún más importante.

"Gané una comunidad que es impresionante, me dan ganas de llorar, te lo juro, son personas que me apoya de una manera incondicional", agregó.


Cabe destacar que, Karina García y Altafulla terminaron su relación hace algunas semanas luego de que según ambos, tuvieran algunas diferencias que provocó que su relación llegara a su fin.

Los dos se desearon lo mejor en sus vidas y coincidieron en que se quedarán con lo mejor de cada uno y lo que vivieron juntos.

Por ahora, Karina García sigue experimentando su participación en La mansión de Luinny, mientras que Altafulla continúa trabajando en nueva música, con la que espera seguir cautivando a sus fieles admiradores.

