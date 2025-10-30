La Toxi Costeña volvió a apostar por un retoque estético para renovar su imagen

La Toxi Costeña, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió una vez más a sus cientos de seguidores al someterse a un nuevo retoque estético. La reconocida influenciadora y cantante posó desde la camilla de una clínica lista para entrar una vez más al quirófano.

¿Cuál es el procedimiento estético que se realizará La Toxi Costeña?

En un reciente video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Toxi Costeña mostró su emoción por volver a realizarse un retoque estético para seguir mejorando su aspecto físico.

La Toxi Costeña sorprendió con su nueva apariencia tras someterse a más retoques estéticos. (Foto Canal RCN).

Con gorro, bata de hospital y una mano canalizada, la creadora de contenido explicó que la intervención sería en el abdomen, aunque no dio muchos detalles.

Vale la pena recordar que días atrás la joven artista había mencionado que pronto se sometería a una mini abdominoplastia para mejorar el aspecto de su abdomen, ya que no estaba satisfecha con cómo había quedado su ombligo.

“Me van a programar nuevamente una mini abdominoplastia, porque ustedes saben que el ombligo me quedó mal, yo tengo los músculos abiertos, porque no hago ejercicio”, explicó.

Y es que, al parecer, La Toxi Costeña continuará apostándole a los retoques estéticos para seguir sintiéndose cómoda con su imagen y mostrar los resultados a sus seguidores una vez finalice su recuperación.

¿Por qué La Toxi Costeña se someterá a un nuevo retoque estético?

Vale la pena recordar que semanas atrás La Toxi Costeña reveló en entrevista con La Mega que planeaba realizarse este retoque en especifico porque su ombligo no le gustaba ya que había quedado extraño al no lograr cuidarse de su intervención anterior.

La Toxi Costeña decidió pagar costoso cambio de look. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Así mismo comentó que la presión social solía generar este tipo de decisiones en las personas públicas, por lo que prefería realizarse un pequeño retoque en esta zona de su cuerpo con el fin de evitar las críticas innecesarias.

“Tú sabes mi amor que a uno no le perdonan nada: ¿hay qué tiene en el ombligo? Y quiero arreglármelo”