¡Yana Karpova y Marlon Solórzano terminaron! Así lo confirmó el influenciador

Yana Karpova y Marlon Solórzano anunciaron el fin de su relación en las últimas horas tras varias semanas de rumores y dudas en sus seguidores.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

¿Por qué terminaron Yana Karpova y Marlon Solórzano?

Yana Karpova y Marlon Solórzano empezaron su relación poco después del final de La casa de los famosos Colombia, luego que la modelo rusa anunciara su ruptura con el cantante Cris Valencia.

Aunque se empezaron a dejar ver en diferentes eventos públicos y presumían de su relación sentimental, en las últimas semanas habían dejado de compartir contenido juntos lo cual encendió las alarmas de sus fans.

Tras ola de rumores, fue el mismo Marlon quien confirmó su ruptura con Yana en medio de una entrevista radial cuando le preguntaron por su vida sentimental.

Estoy soltero.

Yana Karpova y Marlon Solórzano anunciaron el fin de su relación. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

¿Qué detalles reveló Marlon Solórzano de su ruptura con Yana Karpova?

Marlon Solórzano contó que había terminado con Yana Karpova hace varias semanas y que aunque nunca tuvieron un compromiso formal si cortaron su relación.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó que en el tiempo que estuvieron juntos nunca llegó a pedirle de manera oficial que fueran novios.

Terminamos de estar juntos porque yo nunca le pedí de manera oficial que fuera mi novia.

Según contó Marlon, esta decisión la tomó porque no quería supuestamente apresurarse con ella y quería que se conocieran antes de ser novios de manera oficial.

Yo dije para qué tanto afán, si tenemos un plan de estar juntos a largo plazo, conozcamos en todas las facetas, qué nos gusta, cómo podemos aportarnos y demás.

Curiosamente, según reveló Marlon, cuando pensó en formalizar las cosas con ella pasaron diferentes sucesos de los cuales no entró en detalles que no se lo permitieron hacer.

Cuando ella se operó yo pensaba en pedirle que fuera mi novia, pero se alargó el tema y pasaron cosas y ya no estamos juntos.

Artículos relacionados Karina García Karina García ya tiene su primer pretendiente en La mansión de Luinny: así se le declaró

¿Marlon Solórzano volvería a tener una relación con Karina García?

En esta entrevista radial con Bésame, Marlon Solórzano también fue indagado por su amorío con Karina García a principios de La casa de los famosos Colombia.

Marlon fue directo al decir que no se metería con la modelo paisa de nuevo tras lo que vivieron en el reality del Canal RCN.

No me volvería a meter con ella.

El influenciador aseguró que lo único que sí repetiría de su pasado es volver a participar en un reality de convivencia: "Yo soy un man parado, me mediría a estar allá con las mismas personas y con las que me traigan".