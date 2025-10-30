Karina García ya tiene su primer pretendiente en La mansión de Luinny: así se le declaró
Karina García se vio sorprendida por uno de sus compañeros de La mansión de Luinny quien se le declaró delante de sus compañeros.
Karina García no ha pasado por desapercibido entre sus compañeros en La mansión de Luinny, quienes se han mostrado encantados con su físico y personalidad.
¿Cuál participante de La mansión de Luinny se le declaró a Karina García?
Karina García ha sabido ganarse a sus compañeros en este reality de República Dominicana en el que también está la influenciadora Yina Calderón.
Aunque han pasado pocos días, la modelo antioqueña ya tiene al parecer varios pretendientes y precisamente uno ya se le confesó en medio de una dinámica con sus compañeros.
Este participante es Cristian Casablanca "El maestro", a quien le preguntaron en medio de una actividades con cuál de las mujeres de la competencia tendría una relación.
Aunque el influenciador está comprometido, no dudó en responder que la mujer que le llamaba la atención era Karina García.
¿Cuál encuentro más guapa de todas? Supongamos que yo estoy soltero y me dicen Cristian elija una, a Karina.
¿Cómo reaccionó Karina García ante la declaración de su compañero de La mansión de Luinny?
Los compañeros de Cristian Casablanca quedaron sorprendidos con la seguridad con la que el influenciador dominicano reveló su gusto por Karina García.
Por eso quisieron reformularle la pregunta para que diera el nombre de otra participante, sin embargo, Cristian fue directo al decir que solo se metería con Karina García.
No existe otra, Karina.
Karina García quedó en shock con la afirmación y declaración de su compañero, sin embargo, fue sincera al decir que no le correspondería a pesar que está soltera porque sabía que era un hombre con pareja.
Él es un hombre comprometido y a mí los hombres comprometidos me dan alergia y los respeto.
¿Quién es Cristian Casablanca "El maestro", el participante que se le declaró a Karina García?
Cristian Casablanca es un reconocido empresario, presentador y numerólogo dominicano, el cual tiene como apodo "El Maestro" por su estilo polémico.
El influenciador ha logrado consolidar una gran comunidad en redes sociales gracias a su contenido en el que las predicciones son protagonistas.
Aunque es reservado con su vida privada, se sabe por su boca que está casado desde hace varios años y que tiene una sólida familia.