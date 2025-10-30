Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García ya tiene su primer pretendiente en La mansión de Luinny: así se le declaró

Karina García se vio sorprendida por uno de sus compañeros de La mansión de Luinny quien se le declaró delante de sus compañeros.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Participante de La mansión de Luinny se le declaró a Karina García
Participante de La mansión de Luinny reveló su gusto por Karina García. (Foto Canal RCN)

Karina García no ha pasado por desapercibido entre sus compañeros en La mansión de Luinny, quienes se han mostrado encantados con su físico y personalidad.

Artículos relacionados

¿Cuál participante de La mansión de Luinny se le declaró a Karina García?

Karina García ha sabido ganarse a sus compañeros en este reality de República Dominicana en el que también está la influenciadora Yina Calderón.

Aunque han pasado pocos días, la modelo antioqueña ya tiene al parecer varios pretendientes y precisamente uno ya se le confesó en medio de una dinámica con sus compañeros.

Este participante es Cristian Casablanca "El maestro", a quien le preguntaron en medio de una actividades con cuál de las mujeres de la competencia tendría una relación.

Aunque el influenciador está comprometido, no dudó en responder que la mujer que le llamaba la atención era Karina García.

¿Cuál encuentro más guapa de todas? Supongamos que yo estoy soltero y me dicen Cristian elija una, a Karina.

Karina García hizo sorprendente confesión tras irse del país: “Sobreviví”
Karina García ya tiene su primer pretendiente en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karina García ante la declaración de su compañero de La mansión de Luinny?

Los compañeros de Cristian Casablanca quedaron sorprendidos con la seguridad con la que el influenciador dominicano reveló su gusto por Karina García.

Por eso quisieron reformularle la pregunta para que diera el nombre de otra participante, sin embargo, Cristian fue directo al decir que solo se metería con Karina García.

No existe otra, Karina.

Karina García quedó en shock con la afirmación y declaración de su compañero, sin embargo, fue sincera al decir que no le correspondería a pesar que está soltera porque sabía que era un hombre con pareja.

Él es un hombre comprometido y a mí los hombres comprometidos me dan alergia y los respeto.

Artículos relacionados

¿Quién es Cristian Casablanca "El maestro", el participante que se le declaró a Karina García?

Cristian Casablanca es un reconocido empresario, presentador y numerólogo dominicano, el cual tiene como apodo "El Maestro" por su estilo polémico.

El influenciador ha logrado consolidar una gran comunidad en redes sociales gracias a su contenido en el que las predicciones son protagonistas.

Aunque es reservado con su vida privada, se sabe por su boca que está casado desde hace varios años y que tiene una sólida familia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón imitó a Yina Calderón Juliana Calderón

Juliana Calderón sorprendió al disfrazarse y hacerse pasar por Yina Calderón: así lució

Juliana Calderón aprovechó Halloween y la ausencia de Yina Calderón por su participación en La mansión de Luinny para imitarla.

Marcela Reyes confesó si es un personaje en redes sociales Marcela Reyes

Marcela Reyes hizo inesperada confesión tras directa pregunta de un seguidor

Marcela Reyes habló por primera vez sobre algo que le han cuestionado desde que se volvió reconocida: "No soy un personaje".

Marlon Solórzano confirmó que terminó con Yana Karpova Marlon Solórzano

¡Yana Karpova y Marlon Solórzano terminaron! Así lo confirmó el influenciador

Marlon Solórzano rompió el silencio y contó las razones por las que pusieron fin a su relación con la modelo rusa Yana Karpova.

Lo más superlike

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón sufrió quemadura en MasterChef Celebrity, ¿cómo sucedió?

Claudia Bahamón ingresó a las estaciones para ayudarles a los participantes, sin embargo, sufrió un susto en plena cocinada.

Paola Jara está a pocos días de dar a luz Paola Jara

Paola Jara emociona a sus fans con emotivo video a pocos días de dar a luz: "Mi vida cambiará"

Murió Floyd Roger Myers Viral

Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada