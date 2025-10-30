MasterChef Celebrity: Valentina Taguado reveló su ventaja secreta y causó sorpresas, ¿cómo la usó?

Un nuevo día en MasterChef Celebrity y, por supuesto, un nuevo reto que tomó por sorpresa a los participantes, pues e esta oportunidad Claudia Bahamón arrancó el programa preguntándole a las celebridades qué tan buenos se consideran para vender productos, situación que llevó a que algunas sacaran a flote este tipo de habilidades.

¿Cuál fue la ventaja secreta que se llevó Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

En efecto, los jurados confirmaron que, en esta oportunidad el reto consiste en preparar una salsa desde cero, exactamente 15 litros, que más tarde tendrán que vender a 30 comensales, de ahí la importancia de saber llegarle a los posibles compradores, pues de eso dependerá el éxito de esta compleja cocinada.

Dicho esto, la presentadora le anuncia a Valentina Taguado que es momento de que ella diga en voz alta cuál fue la ventaja que se ganó en el reto anterior, la cual, según lo mencionó, consiste en contar con la ayuda de Nicolás de Zubiría por 10 minutos, beneficio que la locutora agradeció, pues sus conocimientos serán fundamentales para sacar adelante su preparación.

¿En qué consistió la ventaja que recibió Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Tan pronto empezaron a correr los 60 minutos del reto, Valentina fue a la despensa, lugar en el que ya se encontraba Nicolás, quien de inmediato le sugiere que se lance con una salsa de quesos y no solo eso, también le da un listado de ingredientes con los que debe poner en marcha la preparación.

Además de acompañarla a mercar y proponerle la salsa de quesos, también le aconseja que acompañe esta preparación con unas tortillas, pues esta combinación resulta perfecta para ofrecerle a los comensales.

Esta fue la ventaja secreta que Valentina Taguado ganó en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Pasados 10 minutos, Zubiría terminó de darles todas las orientaciones a Taguado, por lo que antes de irse de la estación, le deseó suerte y la abrazó.

Por su parte, Valentina puso en marcha su preparación con la seguridad de que tuvo la ayuda de un experto en salsas, por lo que arrancó confiando en ella misma y los consejos de quien fue en parte su equipo en esta oportunidad.