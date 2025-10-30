Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

MasterChef Celebrity: Valentina Taguado reveló su ventaja secreta y causó sorpresas, ¿cómo la usó?

Valentina Taguado dio a conocer frente a todos sus compañeros la ventaja secreta y la usó a su favor en este nuevo reto.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado aprovechó su ventaja en MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

Un nuevo día en MasterChef Celebrity y, por supuesto, un nuevo reto que tomó por sorpresa a los participantes, pues e esta oportunidad Claudia Bahamón arrancó el programa preguntándole a las celebridades qué tan buenos se consideran para vender productos, situación que llevó a que algunas sacaran a flote este tipo de habilidades.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la ventaja secreta que se llevó Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

En efecto, los jurados confirmaron que, en esta oportunidad el reto consiste en preparar una salsa desde cero, exactamente 15 litros, que más tarde tendrán que vender a 30 comensales, de ahí la importancia de saber llegarle a los posibles compradores, pues de eso dependerá el éxito de esta compleja cocinada.

Artículos relacionados

Dicho esto, la presentadora le anuncia a Valentina Taguado que es momento de que ella diga en voz alta cuál fue la ventaja que se ganó en el reto anterior, la cual, según lo mencionó, consiste en contar con la ayuda de Nicolás de Zubiría por 10 minutos, beneficio que la locutora agradeció, pues sus conocimientos serán fundamentales para sacar adelante su preparación.

Artículos relacionados

¿En qué consistió la ventaja que recibió Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Tan pronto empezaron a correr los 60 minutos del reto, Valentina fue a la despensa, lugar en el que ya se encontraba Nicolás, quien de inmediato le sugiere que se lance con una salsa de quesos y no solo eso, también le da un listado de ingredientes con los que debe poner en marcha la preparación.

Además de acompañarla a mercar y proponerle la salsa de quesos, también le aconseja que acompañe esta preparación con unas tortillas, pues esta combinación resulta perfecta para ofrecerle a los comensales.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Esta fue la ventaja secreta que Valentina Taguado ganó en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Pasados 10 minutos, Zubiría terminó de darles todas las orientaciones a Taguado, por lo que antes de irse de la estación, le deseó suerte y la abrazó.

Por su parte, Valentina puso en marcha su preparación con la seguridad de que tuvo la ayuda de un experto en salsas, por lo que arrancó confiando en ella misma y los consejos de quien fue en parte su equipo en esta oportunidad.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado reveló la ventaja que se ganó en el reto anterior. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón sufrió quemadura en MasterChef Celebrity, ¿cómo sucedió?

Claudia Bahamón ingresó a las estaciones para ayudarles a los participantes, sin embargo, sufrió un susto en plena cocinada.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado hizo historia en MasterChef Celebrity al ausentarse en plena cocinada

Tras ganar aprovechar su ventaja, Valentina Taguado se ausentó durante unos segundos y abandonó su preparación que quedó en manos de Claudia Bahamón.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado confesó a quién sacaría sin pensarlo de MasterChef Celebrity: "es mi competencia"

Tras ganarse una importante ventaja, Valentina Taguado no se guardó nada y reveló tajantemente quién es su competencia directa.

Lo más superlike

Paola Jara está a pocos días de dar a luz Paola Jara

Paola Jara emociona a sus fans con emotivo video a pocos días de dar a luz: "Mi vida cambiará"

Paola Jara reveló que está a pocos días de dar a luz a su hija Emilia con emotivo video y Jessi Uribe dejó tierna reacción.

Juliana Calderón imitó a Yina Calderón Juliana Calderón

Juliana Calderón sorprendió al disfrazarse y hacerse pasar por Yina Calderón: así lució

Murió Floyd Roger Myers Viral

Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada