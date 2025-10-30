Esta fue la participante que logró el primer cupo al 'Top 7' de MasterChef Celebrity

En un nuevo ciclo y ad portas de conocer quiénes serán los participantes que llegarán al 'Top 7', Valentina Taguado se convirtió en la primera celebridad en llegar este selecto grupo asegurando así su permanencia en la competencia.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado rompió el silencio y habló sobre su orientación: "yo no soy hetero"

¿Quién fue la primera participante en llegar al 'Top 7' de MasterChef Celebrity?

En un reto en el que los participantes debían preparar 15 litros de salsa a su elección, la reconocida locutora colombiana aprovechó la ventaja del reto anterior, por lo que contó con la ayuda y asesoría de Nicolás de Zubiría durante 10 minutos, quien le sugirió que preparara una salsa de quesos acompañada de unas tortillas.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

En este orden de ideas, y teniendo a su favor las orientaciones del chef experto en salsas, Taguado se puso manos a la obra para sacar adelante su salsa.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

¿Por qué Valentina Taguado fue la primera en llegar al 'Top 7' de MasterChef Celebrity 2025?

Tras culminarse los 60 minutos que todos tuvieron para poner en marcha su preparación, cada uno emprendió su salida a cada uno de los puestos que tuvieron asignados para hacer la respectiva venta de sus salsas, por lo que tan pronto se instalaron iniciaron a ofrecer sus propuestas a todos los comensales y posibles clientes.

En total fueron 30 jóvenes los que llegaron a la feria de MasterChef y visitaron los puestos de los participantes para hacer la degustación de las salsas, sin embargo, conforme fueron avanzando los minutos fue evidente que la que más les gusto fue la preparada por Valentina, quien logró vender un total de 18 frascos imponiéndose como la ganadora.

Valentina Taguado es la primera integrante del Top 7 MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Así pues, con esta indiscutible victoria, Taguado no solo obtuvo el anhelado pin de inmunidad que se anunció al principio del programa, también se ganó el pase directo al 'Top 7' de esta décima temporada.

¿Quién se llevó el pin de inmunidad en el reciente capítulo de MasterChef Celebrity?

Por su parte, las ventas de las demás celebridades quedaron de la siguiente manera:

Raúl Ocampo: 5 salsas

Pichingo: 2 salsas

Violeta Bergonzi: 2

Alejandra Ávila: 1

Carolina Sanín: no vendió

Michelle Rouillard: no vendió