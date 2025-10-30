Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón sorprendió al disfrazarse y hacerse pasar por Yina Calderón: así lució

Juliana Calderón aprovechó Halloween y la ausencia de Yina Calderón por su participación en La mansión de Luinny para imitarla.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juliana Calderón imitó a Yina Calderón
Juliana Calderón apareció vestida y hablando como Yina. (Fotos Canal RCN)

Juliana Calderón ha ganado gran reconocimiento en el último año gracias a su hermana Yina Calderón y a su controversial personalidad la cual da de qué hablar en ocasiones.

¿Por qué Juliana Calderón imitó y lució como Yina Calderón?

Juliana Calderón ha logrado hacer una gran comunidad en redes gracias a su irreverente personalidad y su sentido del humor.

Precisamente, esto quedó demostrado en la noche del 30 de octubre cuando salió a través de sus historias de Instagram imitando a su hermana Yina Calderón.

Juliana decidió aparecer en sus redes utilizando una de las pelucas de Yina, precisamente, una similar al corte que tiene la influenciadora en la actualidad.

Hola, lindos, llegué más villana que nunca

Juliana Calderón se hizo pasar por Yina Calderón
Juliana Calderón imitó a Yina Calderón en redes. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo lució Juliana Calderón al imitar a Yina Calderón?

Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores y a los de su hermana al aparecer con esta peluca similar a la de su hermana y hablando como ella.

Precisamente, la influenciadora utilizó varias frases y gestos característicos en su hermana para lograr imitarla a la perfección.

Juliana confesó que estaba buscando opciones de disfraces y aunque no reveló cuál será, para muchos internautas es casi seguro podría vestirse como Yina Calderón en su ausencia por su participación en La mansión de Luinny.

Yo aquí buscando mi disfraz de mañana lindos, adivinen de qué me voy a disfrazar.

¿Cuándo fue la vez que Juliana Calderón se hizo pasar por Yina Calderón en público?

Si Juliana Calderón llega a disfrazarse de su hermana no sería la primera vez que se hace pasar por ella, ya que semanas atrás lo hizo en público.

Juliana confesó que tras el evento de Stream Fighters el pasado 18 de octubre tuvo que hacerse pasar por su hermana a la salida por si llegaban a intentar hacerle algo a ella.

Juliana decidió ponerse ropa parecida a la de su hermana y con un gorro cubrió parte de su rostro para no ser reconocida ante las personas que estaban en la calle.

Juliana Calderón responde a las críticas que recibe su hermana Yina Calderón.
Juliana Calderón se hizo pasar por su hermana Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)
